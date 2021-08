Marjorie de Sousa asegura que su personaje en 'La Desalmada' supera a 'Kendra Ferreti'

Regresó a Televisa por todo lo alto, y ahora disfruta el imparable éxito que tiene La desalmada, melodrama en el que interpreta a la villana Julia Torreblanca. Esta vez, Marjorie de Sousa vuelve a recurrir a sus encantos para conquistar a la audiencia, sobre todo la masculina, que agradece verla en diminutos bikinis con los que se pasea en la alberca de la hacienda El Primor; pero eso no es todo, también ha echado chispas en las apasionantes escenas de cama al lado de Eduardo Santamarina. En Malinalco, locación donde se desarrolla gran parte de la historia, la ex reina de belleza toma asiento y se dispone a platicar con TVyNovelas sobre este personaje que la tiene feliz y complacida.

A tu juicio, ¿quién es realmente Julia Torreblanca? Ella es una mujer encantadora, seductora, manipuladora, una persona que de verdad no se mide; ella hace lo que sea por recuperar su estatus después de perderlo todo. Aunque quizá la vean como una villana, tiene una historia de amor oculta y luchará por eso. Entonces no es tan mala como parece… Es villana y punto. Julia nunca pensó verse en esta situación, por eso es que empezó a utilizar las piezas de ese ajedrez que ella misma creó; en este plan se lleva por delante a su hija, a su esposo, al señor Santamarina, que interpreta a Octavio, a su amiga Leticia (Marlene Favela), entonces, va con todo por lograr su objetivo.

¿Tiene similitud con Kendra Ferreti? Es diferente, esta es una mujer más calculadora; en cambio, Kendra era más impulsiva, aunque las dos son igual de encantadoras y seductoras. Pero me encantan las dos, porque tienen algo que las hace únicas.

¿Cómo nace una villana? Creo que cuando nos presentan un villano, uno lo va creando en el mundo interior, con las personas claves en el proceso, el productor y el director, ellos nos van diciendo qué quieren, le van poniendo, quitando, y así vamos dándole un toque técnico. ¿Tú misma le das un toque personal Sí, totalmente, nosotros la vamos dibujando, creando y hasta maquillando.

En 2004 hiciste pruebas para Rubí con Eduardo Santamarina; ahora, finalmente el destino los juntó… Yo creo que es muy común en la vida y, sobre todo, en este medio, que te toque coincidir con gente que ya trabajaste o con la que estuviste a punto de hacer algo y no se dio. Siento que los tiempos de Dios son perfectos, y cuando te toca, te toca con el equipo indicado, con el proyecto exitoso, o a lo mejor te toca y no es lo que esperabas, pero en esta oportunidad, trabajar con Lalo ha sido maravilloso, conocerlo, coincidir. Estoy encantada, fascinada con este proyecto, con las locaciones, la ropa... Es que todo es muy armónico.

Han grabado en muchos exteriores, ¿cómo es el ritmo que llevan en locación? Todo depende, pues nos dejan a todos en un hotel por acá cerca (Malinalco), que está a cinco minutos, pero en mi caso, yo voy a México, veo a mi hijo, me regreso, o si no, voy por él y me lo traigo. Así andamos, nos hemos adaptado.

Vemos que aquí está Matías, ¿cómo se porta? Se porta muy bien, la verdad es que no me puedo quejar, si fuera un niño tremendo, ni loca me lo traigo. Todos lo quieren mucho, es mi gran compañerito y está siempre conmigo, porque a veces termino temprano y me voy a la alberca, me pongo a hacer cosas con él, jugamos, se trae su moto y así vamos.

Puede que estés criando a un futuro actor que crece entre reflectores… ¡No sé! Yo creo que él sabe que eso es lo que hace su mamá, lo respeta muchísimo. No sé si esto le guste; la verdad es que ni le pregunto, y el día que decida hacer lo que quiera, lo apoyaré, pero por ahora no me ha dicho nada al respecto.

Hay escenas en las que luces tus curvas en traje de baño, ¿has hecho dieta para eso? Creo que uno siempre busca mejorar todo, ningún ser humano está conforme al cien por ciento, por eso es bueno trabajarlo y seguir haciéndolo; obviamente, después de ser mamá es muy diferente el cuerpo, cambia todo y por eso estoy trabajando, haciendo una dieta especial, estoy entrenando hasta dos veces al día y hago lo mejor que puedo.

La gente pregunta mucho en redes sociales si se van a revivir las cachetadas entre Camelia y la “Gata salvaje”… Eso no se los voy a decir; sé que la gente realmente lo espera, pero no sé qué va a pasar, porque en esta historia es muy diferente la rivalidad que ellas tienen, ya que son las mejores amigas, casi hermanas.

¿Por qué el público debe seguir viendo La desalmada? Hay muchas razones: es una historia que seguirá robando suspiros, hay amor, está eso que la gente quiere ver, el romanticismo, una trama clásica, tenemos locaciones maravillosas de este país que es hermoso por todos lados, gente talentosísima, de todo tipo, nacionalidades diferentes, hombres hermosos, de todas las edades, entonces, son ingredientes que no fallan.

