Mariana Garza compartirá escena con su hija María Perroni en 'Vencer la ausencia'

Aunque ya trabajaron juntas en el teatro, esta será la primera vez que Mariana Garza y María Perroni actúen en una telenovela.

Durante una reunión por Zoom, Rosy Ocampo y Benjamín Cann le explicaban a Mariana Garza cuál sería el personaje de su hija, María Perroni, en la telenovela Vencer la ausencia. Pero la mayor sorpresa de la ex-Timbiriche no fue saber que la jovencita de 13 años era una de las cuatro protagonistas junto con Ariadne Díaz, Mayrín Villanueva y Alejandra Barros… Lo que verdaderamente conmocionó a la actriz fue recibir una invitación por parte de la productora para que también se sumara al proyecto e interpretara a la madre de su propia hija en esta cuarta entrega de la saga “Vencer”.

La respuesta de Mariana fue rotunda, no tuvo nada qué pensar. En primer lugar, sabía que estaba en las mejores manos, y segundo, era una oportunidad para acompañar a su hija en lo que será su despegue como figura estelar de los melodramas que hace Televisa y que le dan la vuelta al mundo. “Estamos muy contentas, María fue parte de Vencer el p@sado, que es la tercera entrega, y en esta cuarta tiene un personaje distinto que incluye a la mamá, así que la suertuda soy yo. Estoy muy feliz; hace nueve años fue la última novela que hice, justo con Rosy y Benjamín, entonces consideré que era el momento preciso para volver al género”, nos dijo Mariana desde la locación, en la colonia Roma, donde conviven las protagonistas.

“A BENJAMÍN (EL DIRECTOR DE ESCENA) MI MAMÁ LO CONOCE DESDE HACE 34 AÑOS, ENTONCES SIEMPRE ME HA DICHO QUE LO QUE ÉL DIGA DEBO ACATARLO”

Para María, quien se ha formado en el teatro con su madre y su abuela, es un privilegio haber sido elegida entre tantas opciones que pudo considerar la producción. “Me siento más que agradecida con todo el equipo de que me volvieran a llamar para ser una de las figuras principales; fue un honor absoluto, y después que me dijeran que mi mamá iba a ser mi propia madre, pues terminó de completar la fortuna”, expresó la chica que dará vida a Rayo, una estudiante adolescente que, en la ficción, deberá enfrentar una de las pérdidas más demoledoras del ser humano.

“A Benjamín mi mamá lo conoce desde hace 34 años, entonces, siempre me ha dicho que lo que él diga debo acatarlo. Me siento muy bendecida de estar apapachada por un equipo tan fabuloso; Rosy siempre nos está cuidando de todas las maneras, y creo que las escenas con mi mamá salen bien naturales”, abundó María.

“MARÍA DEBE ALZAR LA VOZ CUANDO NO QUIERA QUE ALGO SUCEDA”

A Mariana Garza, cuyo último trabajo en televisión había sido Mentir para vivir, en 2013, la motivó “sin un orden en específico, pero igual de importante, los tres factores: estar con Benjamín Cann, nuevamente, con Rosy Ocampo, y acompañando el inicio de una carrera que sé que es importantísima para el ser que más amo en este planeta. Yo no lo dudé un solo segundo, porque es el equipo soñado”.

Al preguntarle su opinión sobre el caso de Sasha Sokol, la artista no quiso tocar el tema a profundidad, pero sí compartió de qué manera advierte a su hija sobre este tipo de situaciones: “Creo que lo que se tiene que comentar sobre eso ya está comentado, obviamente es una situación que a mucha gente nos duele, por diferentes motivos, y también es importante que se esté poniendo sobre la mesa. Como mamá de alguien que está en este medio me parece importantísimo, porque nos ayuda a abrir más los ojos. Nosotras normalmente hablamos de todo; María empezó a los seis años y sabe muy bien, desde antes de eso, que en cualquier ambiente debe alzar la voz cuando no quiera que algo suceda. Pienso que hay que darles herramientas a nuestros hijos para que se cuiden mejor”.