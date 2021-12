María Rojo ya graba escenas del personaje que era de Carmen Salinas

Debido a la hospitalización de Carmen Salinas, pronto su familia anunció que no podría volver a la telenovela 'Mi fortuna es amarte', por lo que su lugar como 'Doña Magos' fue tomado por María Rojo.

Fue el pasado 25 de noviembre cuando la primera actriz inició grabaciones en la telenovela de Nicandro Díaz, y ya se dio a querer con la producción y sus compañeros actores. Lamentablemente, Carmelita Salinas murió el 9 de diciembre, por lo que la producción la despidió con una misa.

Michelle González compartió una reflexión sobre María Rojo, y la emoción que le da compartir escena con la primera actriz.

Cada proyecto me trae muchas satisfacciones y regalos que guardo por siempre conmigo, para mi una de las cosas más gratificantes es compartir el set con actores que admiro y con los cuales decrete trabajar algún día. �� Maria Rojo, eres una de ellas! Te admiro, te respeto y es un honor compartir el ser contigo!

Nada es casualidad! Unas semanas antes de que Maria se integrará, una persona me hablo por teléfono y me dijo: “Que crees? Vi a Maria Rojo, hablamos de ti y me dijo que le gustaba mucho trabajo”

Saben lo que sentí? Emoción en el pecho al 1000- corte a: estoy grabando escenas con ella y en nuestro segundo dia de llamado me dice “Mich, hagamos teatro juntas!”

El universo es mágico y Dios es muy noble!

Mi Carmelita, yo se que desde el cielo sonríes y te llena de alegría que Maria le de vida a Doña Magos, con todo el amor y el respeto, esto es para ti!

@nicandrodiazof @antonioarvizuv sigo sin poder agradecerles el haberme dado esta oportunidad! Trabajar con primeros actores con Carmelita Salinas, Maria Rojo, Luis Felipe Tovar, no tiene precio!

Estoy gozando este proyecto y este proceso! Porque de eso se trata la vida, de gozar el camino hacia tus sueños y tus metas, todas las satisfacciones y los aprendizajes en las caídas!

Interpretar “villanas” es algo que disfruto mucho, hay tanto jugo y tanto juego actoralmente! Y saber que están detestando a Olga, es mi propósito de este proyecto! En cada historia es necesario hablar de temas fuertes y estos personajes deben existir, porque con ellos mostramos una realidad y podemos crear conciencia sobre ciertos temas! Así que no me queda nada más que agradecer

La producción de la telenovela compartió: "Trabajar con nuestra querida Carmelita siempre fue un honor, jamás olvidaremos su trayectoria, su talento, su profesionalismo y por encima de todo, su inmenso amor. Nos duele enormemente su partida, pero deseamos que éste, su último proyecto, sea un homenaje al espectacular talento que ella nos demostró día a día".

Hace unos días, la producción dio el último adiós a Carmelita Salinas con una misa, donde su familia asistió con las cenizas de la actriz.

