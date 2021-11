María Rojo volvió a Televisa y ya graba 'Mi fortuna es amarte' en lugar de Carmen Salinas

A María Rojo le tocó hacer borrón y cuenta nueva ahora que regresa a Televisa después de haber salido de la empresa hace seis años para atender su carrera política, justo cuando grababa la telenovela Hasta el fin del mundo. La artista de 78 años ocupa el lugar de Carmen Salinas en Mi fortuna es amarte, producción de Nicandro Díaz que sufrió una baja luego de que la primera actriz viera comprometida su salud con un derrame cerebral que la mantiene en un coma natural.

“VAMOS A ESPERAR QUE CARMEN SALINAS LUCHE POR SU VIDA”

“Asumo el trabajo bajo estas circunstancias y me siento muy agradecida con Nicandro de que me habló en medio de un momento tan delicado… Carmen Salinas es una compañera con la que he tenido una cercanía en la parte más importante de nuestra profesión, compartimos escena en la película Danzón, y en el teatro con Cada quien su vida, por eso tengo una gran cantidad de recuerdos que duelen, pero todos vamos a esperar que ella luche por su vida, que es lo que ahorita cuenta, y salir adelante porque la queremos mucho, tiene un público que está esperando una buena noticia”, nos dijo Rojo durante su primer día de grabación en una locación al sur de la CDMX.

La nueva intérprete de doña Magos en la telenovela con más audiencia de esta temporada asegura que “es el momento de pagar errores y de agradecer a la gente que nos vuelve a tender la mano”. Para ella es muy importante esta nueva oportunidad, pues siente un gran agradecimiento por la televisora de San Ángel: “Yo quiero decir que Televisa es mi casa, porque empecé ahí a los siete años de edad en la Lotería Nacional, y le debo la educación de mi hijo, que ahora es un sonidista graduado en España, pues todo eso lo pagué con el dinero que me gané trabajando desde que era una niña”.

Reconocida por su impecable carrera en el cine, el teatro, las series y telenovelas mexicanas, la exsenadora y diputada pensaba que nunca más la iban a llamar para hacer un papel en los melodramas de la Fábrica de Sueños. “Supuse que no volvería a Televisa por diferentes causas; en primer lugar, por mis propios errores reconocidos, y en esta oportunidad no le voy a fallar a Nicandro, no le voy a fallar a Carmen, porque en el fondo somos compañeras, vivimos momentos importantísimos... Yo estuve cerca de ella con la muerte de Pedro Plascencia, y la animé para que regresara al trabajo, le presenté a María Novaro para la película Danzón”.

