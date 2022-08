Marcus Ornellas nos adelanta cómo será el final de "Mujer de nadie"

“En los últimos capítulos mi personaje ha tenido un cambio radical, estuvo en la cárcel y eso fue un giro muy fuerte porque quedó muy lastimado y dolido”, dice Marcus Ornellas respecto al final que le espera a su personaje de Fernando en la telenovela “Mujer de nadie”, que termina esta semana.

Ornellas protagoniza este melodrama junto a Livia Brito (que interpreta a Lucía, un mujer que debe sobreponerse a la violencia) y está convencido de que el capítulo final le hará justicia a Fernando.

“El cierre es un capítulo perfecto, que le da un final y un desenlace a cada historia. Pero también es una montaña rusa de emociones porque Fernando, a pesar de lo que lo que le ha pasado, sigue siendo el hombre que conocimos al principio de la historia… solo que ahora tiene más cicatrices”.

Mientras más se acerca el final de este melodrama producido por Giselle González, la historia de Fernando se ha vuelta más dramática no solo porque pisó la cárcel sino que parece que ha sido infiel y engañado a Lucía con Roxana.

Marcus salta por su personaje. "¡Voy a defender a Fernando!", dice.

“Al principio estaba soltero y tenía una relación abierta con Roxana; no sabía nada de la vida de ella pero Roxana como que quería algo más mientras que Fernando decía ‘ya no, hasta aquí lo dejamos’. En ese momento conoció a Lucía, sintió atracción por ella. Pero Roxana sigue ‘sobres’,. como se dice en México. Fernando no quiere nada con Roxana pero ella le robó un par de besos… pero fueron eso, besos robados”.

¿Entonces al final Lucía y Fernando estarán juntos y enamorados hasta que la muerte los separe?

Ornellas explica: “Fernando merece ser feliz. Lucha por su familia, por defender a las mujeres, tiene un corazón enorme, merece ser feliz. No les puedo decir lo que sucede en el último capítulo pero el cierre del último capítulo es muy bonito. La gente vivirá una montaña de rusa de emociones”.