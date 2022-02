Marcus Ornellas: “Mi hijo me veía en la tele y decía: ‘tú te llamas Martín’”

Marcus Ornellas interpretó a Martín en la telenovela 'Si nos dejan', que hoy transmite su capítulo final. Al hacer una recapitulación de su personaje (un periodista que se enamora de una mujer mayor que él) el actor no duda: “El final me gustó, me encantó”.

Para Ornellas, sin embargo, la mejor anécdota no sucedió en las grabaciones de este melodrama de Las Estrellas, sino en la sala de su casa donde veía los capítulos en compañía de su hijo, Diego, de apenas 5 años.

“En la casa siempre me decía ‘Martín’, tú te llamas Martín. Yo le explicaba que eso sólo era un personaje como muchos otros que he hecho. Y él me decía: ‘Ah, entiendo… ¡Martín, tú te llamas Martín!’. Era muy divertido”.

‘Si nos dejan’ es protagonizada, además de Ornellas, por Alexis Ayala y Mayrín Villanueva y es producida por Carlos Bardasano.

“Me llevó un gran aprendizaje de ellos, son talentosos, disciplinados y se trabaja muy a gusto, con armonía en el set no solo con ellos, con todos; me llevó de este proyecto una gran amistad de los dos, una gran aprendizaje de la vida”.

Marcus cuenta que su hijo no solamente lo llamaba ‘Martín’ sino que lo cuestionaba respecto a lo que su personaje hacía o tenía en la telenovela.

“Era interesante ver su reacción porque me decía ‘¿y esa niña quién es, es tu hija?’. Yo le decía ‘pues sí’. Y él me preguntaba: ‘¿y por qué no la conozco?’ Entonces ya le explicaba que era solo en la historia, en la telenovela donde se llama Sofía pero en realidad su nombre es Elisa y es hija de unos actores que son amigos míos”.

Elisa, quien interpreta a Sofía, efectivamente es hija de Gabriel Soto y Geraldine Bazán.

Además de las anécdotas con su hijo, Ornellas cuenta que aprendió algo más de esta telenovela y su personaje: “Martín es muy directo para hablar, creo que yo aprendí que a veces hay que ser así; yo suelo tener muchos filtros y no digo las cosas para no herir a los demás pero a veces hay que ser más directos”.