Manuel Landeta vuelve a las telenovelas, pero a esto se dedicó durante la pandemia

Manuel Landeta se encuentra feliz de regresar a la actuación luego de cuatro años de haber realizado su última participación en la televisión y de haber suspendido sus proyectos en teatro el año pasado a causa de la pandemia de COVID-19. En entrevista con TVyNovelas, el actor nos confiesa que durante el confinamiento no la pasó nada mal, pues tiene un negocio alterno.

¿Cómo te sientes con tu regreso a las telenovelas? Feliz, el trabajo de la actuación es mi vida, donde soy como una planta que empieza a florecer nuevamente.

¿Hace cuántos años realizaste tu última participación en los melodramas? Tuve una participación en Mi marido tiene familia hace como cuatro años aproximadamente.

Háblanos de tu personaje en la telenovela Contigo sí, ¿interpretarás a un villano? No, este personaje no es un villano; por mis características físicas me van bien, pero disfruto cualquier tipo de personaje que tenga matices; en el caso particular de Sandro, es un hombre que ha tomado decisiones equivocadas en su momento y que está trabajando por rectificarlas porque ha afectado a personas, pero no con la intención de lastimarlas. En la historia mi esposa es interpretada por Anette Michel y mi hijo es Brandon Peniche.

¿Cómo te fue durante el inicio de la pandemia? Estuve encerrado mucho tiempo; de hecho, estaba ensayando una obra de teatro y tuve que renunciar a ella porque se veían complicadas las cosas y siguen complicadas, pero de alguna manera ya conocemos más de lo que es este virus y eso te permite regresar a las actividades, aunque no de la manera que estábamos acostumbrados.

¿A qué te dedicaste en ese tiempo? Ya tiene tiempo que tengo mi negocio aparte, y afortunadamente, la pandemia, lejos de afectarme, me benefició.

¿De qué es tu negocio? Hospedaje, pero además es en una zona donde la gente se aísla por completo; tiene un lugar muy agradable, es muy confortable y nos encargamos de la sanidad del lugar de manera escrupulosa, entonces, hemos tenido bastante demanda y eso ha sido la salvación, no así por ejemplo algunos negocios que tenían mis hijos y tuvieron que cerrar.

