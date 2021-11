"Maldita lisiada" ya es marca registrada; Itatí Cantoral la usa para ayudar a mujeres maltratadas

Una maleta con la frase de “Maldita lisiada”. Una playera con el rostro de la malvada Soraya. O también en una taza. Estos son algunos de los productos que Itatí Cantoral ha lanzado a través de una línea de ropa que le costó varias horas de sueño a ella y a sus hijos.

“Fue un trabajo muy duro, desde legalizar las frases para que todo estuviera en orden y luego hacer los diseños, han sido muchas horas de no dormir. Ellos (sus hijos) han sacrificado parte de su tiempo para que yo pueda trabajar en esto”.

Foto: Ricardo Cristiano

Itatí Cantoral aprovechó la popularidad de la icónica escena en la que zangolotea a Yulianna Peniche mientras le grita “maldita lisiada” en la telenovela ‘María la del Barrio´ para generar este proyecto que tiene también un objetivo social: ayudar a través de la Fundación Origen a mujeres maltratadas.

“Yo quiero un país mejor para mis hijas, que ellas tengan las mismas oportunidades que los hombres y que nunca sean rechazadas por ser mujer”, dijo Cantoral.

La actriz dice que sus hijos se emocionaron con el proyecto ya que igual que ella todos son feministas.

“Ser feminista no es odiar a los hombres, es la igualdad entre hombres y mujeres; mis padres me educaron así porque yo solo tengo tres hermanos y desde que nací nos trataron a todos por igual, me educaron como a ellos”.