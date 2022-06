¡Los enloquece! No es Rubí ni Teresa, pero Livia Brito seduce en 'Mujer de nadie'

No es ni Rubí ni Teresa, pero Livia Brito también tendrá un fuerte poder seductor que enloquecerá a los hombres de Mujer de nadie, la nueva telenovela de la productora Giselle González que llega a las pantallas de las estrellas este lunes 13 de junio a las 21:30 horas, teniendo como protagonista a la exótica cubana junto al brasileño Marcus Ornellas, quien perderá el control por esta bella artesana que llegará desprotegida a casa de su tía, interpretada por Azela Robinson.

Como una telenovela convencional describe este proyecto Giselle, conocida por sus tramas fuera de lo común y con cierto toque de thriller, pero seducida, ahora, por el romanticismo que despertó la pandemia en la audiencia. Sobre este tema y los desafíos que implicó adaptar un clásico como lo es Amarte es mi pecado (2004) nos habla la productora, que siempre busca dejar un mensaje de empoderamiento femenino en sus heroínas.

¿Qué tipo de historia es la que vas a contar ahora? Es una telenovela tradicional, lo que significa un gran reto para mí, porque la verdad es que estaba enfocada en otro género, más policiaco, pero decidí hacer esta telenovela porque después de la pandemia nuestra audiencia quedó muy afectada, muy lastimada con estas pérdidas, con cambios importantes a nivel emocional, y entonces se buscó una historia que no sea tan complicada, que no sea agresiva ni tan sufrida. Y esta es una historia de amor que tiene sus villanos, que habla de una mujer que, a pesar de los abusos, sale adelante y lucha. Vamos a mostrar a una artesana que elabora talavera en medio de los paisajes de Puebla, y creo que el guión se amolda a los tiempos que estamos viviendo; ustedes saben que el empoderamiento y la equidad de género son dos temas que están en la palestra, y que en diversos sectores se pone un grano de arena para visibilizarlos aún más.

Partes de un clásico como lo fue Amarte es mi pecado, pero, ¿cuánto te apegas a este libreto? Sin lugar a dudas, es una adaptación; obviamente estamos apegados a varios elementos de la original, tenemos a muchos personajes que fusionamos, se quitaron cuestiones fársicas para darles más veracidad, pero se siguen conservando las líneas. Tenemos a esta mujer que es una víctima de abuso sexual, luego confía en otra persona, termina decepcionada varias veces hasta que decide hacer justicia por su propia mano. Es ahí cuando viene un cambio radical en ella, y finalmente se dará cuenta de que el amor lo perdona todo. Hemos actualizado algunas cosas del libreto, también por la duración de la telenovela, porque aquella es muy larga y esta es de 45 capítulos.

El ritmo será mucho más ágil… Así es, nos tuvimos que deshacer de algunos mundos, de historias muy secundarias que tenían un espacio y un tiempo que no nos daban, pero la esencia está.

Además, dejaste un triángulo que es perfecto y que la gente espera con ansias: Isaura, la tía Alejandra y Casilda… De antemano, el personaje que hizo Margarita Isabel (Alejandra) fue magistral, sin embargo, era un tema fársico completamente, y aquí me alejo de esos tonos. Ese papel lo está haciendo ahora Azela Robinson, más contenido, con otro tipo de propuesta, más natural y real, no nos vamos a esa locura y a ese extremo. El personaje que hizo Sylvia Pasquel (Isaura) ahora recayó en Cynthia Klitbo; si bien tiene toques de comedia, son sólo eso, toques. Y en cuanto al rol que interpretó Tiaré Scanda (Casilda), en esta telenovela lo hace María Penella, que es una extraordinaria actriz, pero igual, es otro tono. Tiaré salía caracterizada, caricaturizada incluso, y aquí no lo estoy haciendo así. Entonces, sé que va a haber una comparación inminente, pero también estoy segura de que el público verá algo distinto y no una copia.

Hay muchas expectativas con Mujer de nadie, eso, al final, es lo que te importa como productora… ¡Correcto! Yo siempre busco hacer propuestas distintas, y si bien es un género tradicional, también se sale de lo convencional.