Llevaron el mar hasta el set para Angelique Boyer y los promos de 'El amor invencible'

Comenzó la cuenta regresiva y el elenco de la telenovela El amor invencible, producción de Juan Osorio, trabaja a marchas forzadas para el gran estreno, previsto para el próximo 20 de febrero por las estrellas.

FOTOS: OCTAVIO LAZCANO. En esta ocasión acompañamos a la producción en la grabación de los promos de la historia, encabezada por Angelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elbittar, quienes, en sus ratitos libres, nos adelantaron un poquito sobre lo que serán sus personajes en este melodrama.

“Leona (Bravo) tiene una gran madurez, el público va a agradecer ver a un personaje femenino así, con tantas agallas, mensajes buenos y certeros, sin tanta confusión, directos, estamos hablando del amor de madre, de hija, del amor de pareja y de la hermandad, se tocan muchas cosas”, nos dijo Angelique sobre su papel en esta historia, en la que la veremos en una nueva faceta.

“Estoy pasando a una nueva etapa como actriz (como mamá) me gusta, la historia es perfecta para mí, siento que encajo perfecto”, aseguró.

Por su parte, Danilo Carrera, quien dará vida a David Alejo, por primera vez tendrá una imagen totalmente diferente, más adulta, y eso le encanta: “Siempre me ha había tocado ser el menor, incluso en los triángulos amorosos, mis parejas me llevaban cinco años, y aquí (en esta telenovela) soy el menor pero de los adultos porque hay gente más joven, tienen entre 15 y 19 años, y me toca ser el ejemplo, alguna vez yo fui ese chavo y hoy trato de darles lo mejor de mí y de enseñarles cómo comportarse en un set, porque para algunos es su primera telenovela…”, nos dijo el actor mientras se preparaba para entrar a escena.

Daniel Elbittar también nos dijo que, en esta ocasión, su personaje, Gael Torrenegro, será completamente distinta a lo que ha hecho antes.

“Mi personaje es muy diferente al que hice en La herencia, por ejemplo, Gael es un hombre sometido por su papá, no termina de encontrar su camino y viene arrastrando un pasado que lo marcó, eso lo hace un hombre inseguro, pero, al mismo tiempo, tiene mucha fuerza para el amor… es un personaje que va entrar en el corazón de la gente porque no tiene malas intenciones”, aseguró.

