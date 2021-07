Livia Brito celebra su cumpleaños arrasando en rating con 'La Desalmada'

Si hay algo que en estos momentos Livia Brito no puede negar, es que está interpretando el mejor personaje de su carrera. Y no sólo se trata del tono actoral con el que da vida a 'Fernanda' en La Desalmada, sino por el enganche que ha tenido con el público que ha convertido la telenovela en una de las producciones con más alto rating durante los últimos años en el horario de las 21:30 horas.

Más de tres millones de personas sintonizan noche a noche este melodrama clásico basado en la historia colombiana La dama de Troya, posicionando a la artista cubana como la reina de la audiencia mexicana. Sobre este nuevo reto que la trajo de vuelta a la pantalla después de Médicos, otra producción de José Alberto Castro, nos habló la protagonista de este éxito transmitido por la señal de las estrellas.

¿Cómo fue que lograste convertirte en “La Desalmada”? "Siempre hago casting, incluso para La piloto audicioné, también para Muchacha italiana viene a casarse. A mí me gusta hacer casting porque no me siento confiada; no me escogieron a dedo a la primera, pues el personaje me lo gané y me lo sudé.

¿Ha sido un trabajo difícil prepararte para interpretar a Fernanda? "He estado aprendiendo al lado de unos grandes actores que me nutren y me llenan como intérprete, no puedo negar que actoralmente me hacen crecer mucho, y físicamente he tenido que entrenar bastante con los caballos, porque no había tenido una experiencia de grabar una telenovela así, pero me ha encantado, esto me ha dado mucha energía, da muy buena vibra trabajar con este tipo de animales, y aparte, las haciendas y los lugares donde estamos grabando están espectaculares, las locaciones están repletas de un verde muy hermoso, y vamos a llenar de eso la pantalla.

¿Consideras que es el personaje más exigente que has hecho en televisión? "Siempre digo que mi mejor personaje es el que estoy haciendo en el momento, y justamente creo que La Desalmada representa un antes y un después, y quiero que nos sigan dejando entrar en sus casas, que disfruten el trabajo que estamos haciendo, porque también nosotros lo estamos disfrutando muchísimo; es una gran familia la que se ha formado tanto dentro como fuera de la pantalla.

¿Cómo haces para transmitirle tanto dolor a la audiencia? "Híjole, creo que ya lo están viendo, porque Fernanda sufre la pérdida de su amor, la pérdida de su padre, la pérdida de seres queridos que le fueron arrebatados, y es este personaje, el de Octavio (Eduardo Santamarina), quien le causa tanto daño, y por eso se convierte en “La Desalmada”, porque a ella se le va el alma cuando pierde al amor de su vida, entonces, en busca de justicia, encontrará el amor en Rafael (José Ron).

¿Ha sido una ventaja volver a hacer pareja con José Ron? "Claro. Y es que aparte tenemos más confianza de platicar nuestras inquietudes. Cuando hay más comunicación todo puede fluir mejor, a diferencia de una pareja de actores que se va conociendo.

¿Te han roto el alma como a Fernanda? "(Risas.) Gracias a Dios, no. Yo soy muy feliz, ¡muchas gracias!

CELEBRÓ SU CUMPLEAÑOS

En compañía de algunos de sus compañeros de 'La Desalmada', este miércoles 21 de julio, Livia Brito partió su pastel y celebró su cumpleaños de la mejor forma, trabajando.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!