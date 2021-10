Leo Herrera, de 'S.O.S. Me estoy enamorando', ¡quiere ser estrella de cine!

Sólo cuenta con siete años y ya tiene en su carrera dos actuaciones estelares en telenovelas de gran éxito dentro de Televisa. Leo Herrera es un minigalán y una de las promesas dentro de la actuación en la nueva generación de actores. Tiene mucho talento y a la vez un carisma natural que lo convierte en uno de los niños más consentidos en la pantalla chica.

Su carrera comenzó haciendo comerciales para televisión y luego, cuando cumplió seis años, le llegó su gran oportunidad con su primer protagónico en Te doy la vida, en la que hizo el personaje de Nico, un niño con leucemia que era hijo de Eva Cedeño y José Ron. Un año después vuelve a actuar en una telenovela formando parte de la familia protagónica, en S.O.S Me estoy enamorando, en la que encarna a Fede, un niño que sueña con ser un superhéroe.

Es tu segunda novela, ¿cómo te sientes? Muy emocionado, me siento muy orgulloso de seguir en Televisa y haciendo telenovelas que me encantan.

¿Cómo defines a tu personaje en S.O.S Me estoy enamorando? Él quiere mucho a su mamá, a veces insiste en que quiere ver a su papá porque él trabaja tomando fotos en diferentes países. Le encantan los dinosaurios y también los superhéroes, como a mí en la vida real.

¿Cómo haces con las clases escolares y las grabaciones de la telenovela? Estos días he tenido exámenes de español, entonces, en los tiempitos libres que tengo me conecto rápido al examen y luego le sigo al trabajo. Estudio mucho cuando tengo tiempo, y mi mamá me ayuda muchísimo; ella siempre está conmigo.

¿Cuáles son las materias que más te gustan? Inglés y Español.

¿Qué te gusta tener en tu camerino? Siempre tengo mi tablet y mi celular, aunque no para verlos todo el día. También acomodo mis libretos de las escenas para estudiar, me encanta leerlos.

¿Qué es lo que más te gusta de actuar? Me encanta que puedo conocer a muchas personas famosas y que me divierto; para mí, actuar es como estar jugando en la televisión.

¿Quiénes son tus amigos en la telenovela? Todos, me llevo muy bien con todos.

¿Cómo es Irán Castillo de tu mamá? Es muy buena onda y muy chistosa. No se parece tanto a mi mamá en la vida real, pero ambas son muy graciosas y no me regañan.

¿Tus amigos del colegio te han visto actuar? Sí, tengo una amiguita que una vez me llamó para decirme que estaba emocionada y a la vez nerviosa de tener a un amigo actor; le respondí que no se apurara, que era algo normal, y que si ella quería ser actriz, también lo podía hacer.

¿Qué fue lo que más te gustó de actuar en Te doy la vida? Fue todo muy padre, los extraño muchísimo, pero ya espero verlos pronto; algún día (risas). Eva Cedeño, quien hizo de mi mamá, es muy linda, superchistosa, hacíamos muchos videos de TikTok juntos y también me hacía bromas; también Ara Saldívar.

¿Viste toda la telenovela de Te doy la vida? Sí, había algunos capítulos que no podía porque estaba grabando, pero casi la vi completa. De lunes a jueves veíamos los capítulos por separado mis padres y mis abuelitos, y los viernes, como se acaba la novela, todos nos juntábamos en la cocina de la casa para verla.

¿Te gustan las redes sociales? Sí me gustan mucho. Ahorita sólo tengo Instagram porque la cuenta de TikTok me la quitaron, yo creo que porque era menor de edad. Tengo más de un año sin la cuenta y ya no me volví a abrir otra.

Además de actuar, ¿cantas y bailas? Me gusta cantar y bailar. En canto no soy tan bueno, pero sí me gusta escuchar todo tipo de música.

¿Quieres seguir actuando en más telenovelas? La verdad es que a mí me gustaría hacer también películas, hacer series y también muchas telenovelas.

¿Te acuerdas de alguna telenovela que hayas visto? He visto muchas, siempre me pongo a verlas con mi mamá, pero una que me acuerde que es de las más recientes es Mañana es para siempre y María la del barrio.

¿Es muy difícil aprenderte las escenas? A veces no es tan difícil, es más fácil que en la escuela (risas).

