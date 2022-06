Las primeras imágenes de Aracely Arámbula como 'La Madrastra'

Ya comenzaron las grabaciones de 'La Madrastra' en una nueva versión que será protagonizada por Aracely Arámbula, y que en su momento las actrices Victoria Ruffo y Angélica Aragón lideraron otras producciones para contar la misma historia.

La Chule contó a la revista Eres en su edición de abril: "Cuando me enteré de que ya estábamos listos para grabar, me dio mucho gusto darle la noticia a mi queridísima y gran amiga Victoria Ruffo, ya luego nos vimos en persona y le pedí que me diera la 'patadita' de buena suerte, pues ella fue mi madrina en Abrázame muy fuerte, donde tuve mi primer protagónico en el que también ella fue mi mamá, así que me da mucha emoción".

Se trata del regreso triunfal de Aracely a Televisa, por lo que también dijo: "Me gusta mucho esta nueva historia, aunque la protagonista sufre bastante por una injusticia (...) También me encanta que pueda estar nuevamente en el Canal 2 (Televisa), en donde empecé mi carrera".



Junto a Aracely, también estará Andrés Palacios, quien dijo a Televisa Espectáculos: "Estoy muy contento, no lo puedo creer porque además es una historia que yo vi con Angélica Aragón y Rogelio Guerra cuando se llamaba 'Vivir un poco, y luego con Victoria Ruffo y César Evora que fueron mis padrinos en Las Amazonas, que fue el primer proyecto que hice en Televisa. Entonces me siento arropado, no quepo de la felicidad".



Los fans de Aracely no pueden con la emoción, y en varias cuentas de Instagram dedicadas a la actriz, no se cansan de publicar fotos del nuevo look de Aracely.