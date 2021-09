¡La productora Lucero Suárez eligió 'S.O.S. Me estoy enamorando' de entre 50 historias!

Su anterior proyecto, Te doy la vida, dejó la vara muy alta a Lucero Suárez, pues llegó a captar más de cinco millones de espectadores en sus capítulos finales; sin embargo, la productora confía mucho en su nueva historia y asegura que posee todos los elementos para enganchar al público desde el principio, contando con un elenco de figuras como Irán Castillo, Daniel Arenas, César Évora, Jorge Salinas, Ana Patricia Rojo y la revelación infantil de 2020, el pequeño Leo Herrera.

Ella nos habla de este proyecto, explicando qué la llevó a decidirse por esta historia que se transmitió en Argentina hace más de dos décadas.

¿Con cuánto entusiasmo presenta al público una nueva telenovela? El entusiasmo siempre lo he tenido en todo lo que hago; cada novela es un reto y eso me emociona. Me contenta tener personajes nuevos, y desde el momento en que empezamos a escribir nos emocionamos, porque es como conocer nueva gente. Es un trabajo fascinante.

¿Qué es lo que vamos a ver en pantalla con S.O.S. Me estoy enamorando? Principalmente, una historia de amor. Todos los personajes tienen una historia distinta, con problemas de vida cotidianos a los que nos enfrentamos todos. Hay una pareja principal, cuyos enfrentamientos surgen porque hay malos entendidos alrededor; ellos quieren estar juntos, y por equis o ye no pueden. Ahora bien, es una telenovela con muchos tintes de comedia, y es muy divertida. El personaje de César Évora se mete en todos los líos del mundo y siempre sale airoso con unas mentiras que cada vez lo enredan más. También tenemos otro personaje maravilloso que interpreta Jorge Salinas: un invidente, amargo, pero en realidad oculta mucha ternura. Su historia de amor es muy bonita. Dariana Romo, hija de Lolita Cortés, tiene una participación estupenda; tiene 18 años y ha resultado una gran actriz. Me gusta su historia porque es una niña que nació con un déficit de aprendizaje, por eso siempre la han estereotipado como si fuera tonta; sin embargo, tiene una inteligencia emocional muy desarrollada y eso dejará un gran mensaje.

¿Y el personaje del niño Leo Herrera? Él interpreta a Federico, un niño de ocho años; tiene un ángel hermoso y también tendrá sus conflictos en la trama. Deberá lidiar con un padre desobligado que no se preocupa por él y sufrirá mucho por ese papá que no le hace caso, no está presente, y por eso encuentra refugio en Alberto, que es Daniel Arenas, el protagonista. Eso será muy importante para Federico: encontrar el amor en otra persona sin dejar de admirar a su papá, que se olvida de él.

Entonces, ¿no se trata de un niño que padece una enfermedad como en Te doy la vida? No. Lo que pasa es que en uno de los promocionales sale en una silla de ruedas, y eso es lo que confunde al público. Los promos no los hicimos nosotros, los hace otra empresa, y yo, cuando lo vi, dije: “Esto no puede ser porque la gente se va a confundir”. En este caso, el niño tiene un pequeño accidente y lo llevan al hospital. El promocional lo grabaron en el set de ese hospital, pero este es el niño más sano del mundo, y su conflicto será amar a un papá que se desaparece.

"IRÁN CASTILLO YA SE MERECÍA UN PROTAGÓNICO”

¿Por qué decidirse por una historia argentina? Cuando vamos por una nueva telenovela, leemos y leemos argumentos. Yo había leído casi 50 historias y ninguna me complacía del todo. Lo que me gustó de ésta fueron los personajes; se escribió en el 2001, hace 20 años, por eso hubo que hacer una adaptación muy exhaustiva, ya que no podíamos presentarla igual que ellos; recordemos que los argentinos piensan de una manera muy distinta a la nuestra, pero su estructura era muy buena y los personajes también; eso nos alertó que de ahí podíamos sacar un buen producto. No tiene que ver de qué país venga, lo que nos importa es una buena trama que se pueda contar en un contexto como México.

¿Qué la llevó a pensar en Irán Castillo como protagonista? Toda la vida me ha parecido una extraordinaria actriz; es también muy dulce, muy bonita... En 2003 la invité a hacer la telenovela Amar otra vez, y aceptó. Estoy muy contenta de que sea ella porque ha estado presente en la televisión, pero sin personajes protagónicos, y ya se lo merecía.

¿Cómo ve la pareja que conforma con Daniel Arenas? Él es un actor muy educado, y en esta telenovela es un hombre muy, muy bueno. Todo lo que refleja el papel de Alberto es bondad, y el de ella (Irán) también es muy noble; trabaja en una fundación en la que ayudan a las personas que traen a sus hijos a los hospitales en Ciudad de México y no tienen dónde quedarse.

