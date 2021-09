La 'Maestra Ximena' y los niños de 'Carrusel' preparan reencuentro

En 1989 llegó a la televisión la maestra 'Ximena' con la telenovela 'Carrusel', donde marcó a toda una generación de niños que 32 años después volverá a compartir reflectores.

Gaby Rivero habló un poco de ese personaje que marcó su carrera, y en entrevista con Mara Patricia Castañeda, confirmó que participará en un documental donde podremos ver a todos los niños que estuvieron en el salón de clases de la maestra 'Ximena.

"Era un dulce la maestra, me cayeron mal los niños a veces. Había veces que eran intolerables, yo tenía 24 años", confesó Gaby Rivero, que también participó en la telenovela 'Carrusel de las Américas' a principios de los años 90.

"Es entrañable, yo amo a la maestra porque me hizo internacional, me hizo tolerante, paciente, me acercó a los niños. Vives el aquí y el ahora y eso está padrísimo; me despertaban mucho al niño que llevo dentro".

Dijo que mantienen contacto y preparan un documental: "Tenemos un chat de Carruseles, y acabamos de localizar a Flor Eduarda porque estamos haciendo un documental que se llama 'Cuando el carrusel se detiene', con base en los niños actores, qué pasa con el síndrome del niño actor, va a estar bien padre. Lo está organizando Abraham Pons que era 'Daniel', y me parece que va a ser un exitazo porque estamos viendo desde ese punto de vista de qué onda con estos niños que eran famosísimos y de un día para otro ya no".

"Hay unos niños que les afectó muchísimo, otros que no. Pero todos son niños de bien, bien educados, 'El Palillo' tiene dos hijos y es abogado, Mauricio vive en Chicago y trabaja para Univisión... Al único que no conseguimos era al japonés, es el único que no hemos localizado", reveló Gaby Rivero.



Los niños que participaron en la telenovela han puesto de su parte para diversos reencuentros tanto públicos como privados. Lo han hecho en el programa 'Hoy' hace 20 años, en proyectos personales o hasta para el canal Tlnovelas, donde reaccionaron a las escenas de la telenovela:

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!