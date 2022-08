Karyme Lozano nos dice qué la convenció de volver a Televisa tras 9 años

En medio de las grabaciones de Mi secreto, melodrama a cargo de Carlos Moreno que marca su reaparición en las filas de Televisa luego de nueve años, Karyme Lozano nos habla de la mudanza que acaba de hacer a México.

¿Cómo te sientes ahora que regresas a Televisa? Súper agradecida, súper bendecida… Muy emocionada. Aunque estaba haciendo otros proyectos en cine y series, nada como la cercanía que te dan las telenovelas. Mi público me preguntaba cuándo iba a regresar, y les prometí que cuando me llegara una historia y un personaje hermoso. Este es el momento, porque me llegó un personaje llamado Daniela, un gran reto porque es una mujer que ha estado en coma por 25 años, despierta y se enfrenta a todo lo nuevo de la vida. Arturo Peniche y yo somos los protagonistas maduros; trabajar con él era un sueño; lo admiro, es un actorazo, súper profesional, un caballero... Me hace sentir muy afortunada, y además, trabajar de nuevo con Carlos Moreno es un privilegio.

Estos nueve años que estuviste alejada de las novelas, ¿fue una decisión propia? No fue a propósito; realmente, el tiempo se va tan rápido que, a veces, uno no se da cuenta y me enfoqué en mi familia; digamos que volví a empezar, porque tengo dos pequeñitos: uno de cuatro años y otra de tres, y encontré otras pasiones como lo son la dirección, la escritura, y no me di cuenta que pasaron tantos años. Me di cuenta que el tiempo voló, pero tampoco me había llegado el proyecto que me moviera el corazón.

Pero, si eras algo que extrañabas… ¡Claro! Tanto, que lo soñaba. Esto no se lo he contado a nadie, pero soñaba con ciertas personas con las que trabajé en las novelas, soñaba con el apuntador, con el técnico de cámaras, el de iluminación… Sus rostros los tenía muy claros, porque era algo que extrañaba, pero no quería hacer cualquier telenovela. Me encanta trabajar con Carlos Moreno, porque hace productos de calidad, tiene siempre unos elencazos y el equipo de escritoras que son Martha Carrillo y Cristina García, con quienes llevo tres historias; además, con ellas me estrené como protagonista en Tres mujeres. Ahora me siento tan emocionada como ese primer día que comencé a trabajar en Televisa, en los años 90.

¿Terminando la telenovela Mi secreto te regresas a Estados Unidos? Ya no me quiero ir tanto tiempo; siento que he estado muy ausente y es hora de retomar mi carrera. Me doy cuenta de lo importante que es cumplirle al público que siempre ha estado ahí, esperándome. Siento que he encontrado el balance, porque, además, mis niños están más grandes.

¿Te trajiste a toda tu familia a México? Sí; es que somos como muéganos: no nos separamos, al menos que sea un proyecto corto, como lo fue en Mazatlán, que estuve un mes. Ellos me iban a visitar y yo a ellos; sin embargo, este es un proyecto de, por lo menos, seis meses de trabajo y nos vinimos todos.

¿Cómo se adapta tu esposo a la cultura mexicana? ¿Habla bien el español? Él es estadounidense, lo está aprendiendo; es de familia italiana, pero tampoco le enseñaron el idioma, por eso le cuesta tanto trabajo el español, pero ahí va, mejorando. Le encanta México, me apoya al 100 en mi carrera porque le gusta verme feliz y sabe que es mi pasión. Ahora, no voy a descuidar tanto a mi país; ya me di cuenta de la importancia que tiene México en mi corazón, en mi familia, en mi carrera...

¿Tus hijos si hablan bien el español? En eso están; ellos lo entienden, pero les cuesta un poco de trabajo hablarlo; sé que en estos seis meses que estaremos acá lo van a aprender súper rápido.

Protagonista de éxitos como Tres mujeres y Niña amada mía, Karyme Lozano conoció en 2012 a Michael Domingo, con quien se casó en Cancún, Quintana Roo, y formó un cálido hogar. Luego de algunos intentos fallidos por tener hijos propios, la pareja decidió adoptar en 2018; así llegaron Mateo y Ana Lucía.

“Para esas mujeres que quieren ser mamás, pero no han podido, las invito a probar la hermosa opción de la adopción, no se arrepentirán, es algo hermoso”, dijo la artista en sus redes sociales, promoviendo este acto que sólo ha traído felicidad a su vida.