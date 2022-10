Juan Osorio busca galán para Angelique Boyer en la nueva telenovela 'El amor invencible'

Los viajes y descansos terminaron para Angelique Boyer ahora que el productor Juan Osorio la fichó para su nueva telenovela que, hasta ahora, lleva por título El amor invencible. Según nos revela una de las mentes más creativas de Televisa, los viajes de un apuesto galán han impedido que se termine de conformar a la pareja estelar del melodrama, aunque luego de un par de reuniones, esta semana anunciará quién será el hombre que se robe el corazón de la francesa en este proyecto que comenzará grabaciones a principios de noviembre para entrar al aire en febrero al culminar Cabo, de José Alberto Castro. En medio de las juntas previas al comienzo del proyecto, Osorio compartió con TVyNovelas algunos detalles de esta producción. ¿Cómo van los preparativos de la nueva telenovela? Estamos muy contentos; va a tener un toque de calidad cinematográfica, cuento con Eric Morales como director de escena, el señor Adrián Patiño, que es el segundo cámara de El último rey, tengo a la misma diseñadora de vestuario, la misma ambientadora. La mitad de mi equipo son quienes colaboraron conmigo en la bioserie de Vicente Fernández, es que mucha gente de mi producción tiene que independizarse y demostrar los años que aprendieron conmigo porque fueron alumnos trabajadores, entonces vamos a darle oportunidad a nuevas personas. ¿Cuándo confirmará a los protagonistas? Esta semana ya debo tener la confirmación porque dos de ellos andan de viaje, el otro está preparándose porque tiene un gran reto con la interpretación del personaje, entonces creo que es cuestión de poco tiempo. Debo hacerlo rápido porque ya comenzamos a grabar el 7 de noviembre. Pero les voy a compartir algo muy importante… Este proyecto me nace del corazón y está dedicado a mi maestro, el señor Jorge Fons. La foto de él estará en todo el foro, en las locaciones. El día del claquetazo, cuando le dé a conocer a los medios de comunicación el elenco, estará presente su esposa para que nos dedique unas palabras. ¿Por qué se lo dedica a él? Lo tiene muy merecido porque Jorge Fons, después de esa trayectoria exitosa que tuvo en el cine, en la única empresa que hizo cosas maravillosas se llama Televisa. ¿El amor invencible será una historia original o una adaptación? Es una historia que me gustó mucho y la traje de Portugal, la adaptación la está haciendo mi equipo literario. Y la verdad es que estoy muy contento porque creo que es un tema que va a conectar mucho con el público. ¿Es cierto que está detrás de Angelique Boyer para que sea la protagonista? Sí, es cierto. Estoy detrás de ella, ya sólo me falta una reunión. Nada puedo asegurar, pero tengo un 85 por ciento de probabilidad de que me diga que sí.

¿Cómo la convence para que acepte el proyecto? Con un buen personaje, con una buena historia, con un gran director y con una producción comprometida con una actriz como es ella. Yo siento que las actrices siempre piden un personaje en el que se puedan lucir, en el que puedan demostrar su calidad histriónica.

Sería primera vez que trabaja con ella, ¿correcto? Sí, es la primera vez, y yo creo que será el inicio de unas cuantas novelas más. En la primera plática que tuvimos le dije que de ahora en adelante yo sería su único productor. Es que cuando usted agarra a un actor, no lo suelta… Me gustan mucho los actores profesionales, accesibles y, sobre todo, que tengan la pasión necesaria para trabajar en una telenovela.

¿Es difícil buscar un galán para una mujer como Angelique? Es complicado, pero sí hay. También cuento con un buen elenco, digamos que a Daniel Elbittar ya lo tengo casi asegurado para el reparto, Lety Calderón ya está, Arcelia Ramírez, Alejandra Ambrosi, quien me hizo a la mamá de Vicente Fernández en la serie.

¿Anteriormente le había hecho otro ofrecimiento a Angelique? No. Es la primera vez y me encantó su respuesta, su disposición para sentarnos a platicar y leer la historia. Y hay algo que me ha ayudado, es que a través de los años, la gente cree en mi trabajo y en mi profesionalismo.

Danilo Carrera, ¿el afortunado?

Aunque Juan Osorio dice que todavía se encuentra en negociaciones con el protagonista de El amor invencible, Danilo Carrera aseguró en una entrevista para un programa estadounidense, que se está preparando para ser el galán de “la señorita telenovela” en esta conmovedora historia que veremos en pantalla a comienzos del 2023. Esta sería la primera vez que el ecuatoriano trabaje con Angelique, a quien dice, veía desde adolescente en los melodramas que transmitía en su país natal. “Es la primera vez que me ponen a alguien de mi edad, porque todas las parejas han sido mayores”, afirma el ex de Michelle Renaud.

Sigue el chisme:

Las primeras fotos de la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar

Dulce María envía mensaje a Maite Perroni por no asistir a su boda

Las parejas de Lucía Méndez, incluidos los menores que ella