Juan Diego Covarrubias resalta lo bueno de 'Diseñando tu amor' y esto dice de Gala Montes

TEXTO: NAYIB CANAÁN

El galán que todas aman, el hombre perfecto... Este es el personaje que mejor le queda a Juan Diego Covarrubias y el que ahora conquista a la audiencia cada tarde en la telenovela Diseñando tu amor.

Claudio Barrios suma un protagónico más en Televisa y el papel lo tiene muy contento, pues el melodrama de Pedro Ortiz de Pinedo se posiciona como lo más visto en su barra de horario en México, y ni hablar en Estados Unidos, donde, a través de Univisión, aplasta por completo a La suerte de Loli, producción de Telemundo.

El actor, en entrevista con TVyNovelas, nos platica de las bondades que tiene su rol, pero además, explica cómo ha cambiado su perspectiva desde que llegó su hija, hace siete meses, convirtiéndolo en un hombre con la sensibilidad a flor de piel.

¿Con cuánta emoción asumes este protagónico? "Con mucha, porque es un proyecto muy bonito encabezado por Pedro Ortiz de Pinedo; él desde un principio me dijo que íbamos a hacer algo que no se hacía en muchos años, que es la telenovela tradicional, bien rosita, con este melodrama que la gente tanto extra a y que cambiaron un poquito la línea. Es muy importante que Pedro, como productor, se fija en lo que quiere el público y trata de complacerlo.

"Les puedo decir que tengo unos compañeros muy fregones, muy dedicados, entregados, apasionados con lo que estamos haciendo, y eso se ve reflejado en la pantalla. Esta novela me encanta; cuando algo no me gusta, lo digo, pero este es un proyecto muy bonito que nos tiene entusiasmados a todos".

Venías de hacer un villano en Vencer el desamor, ¿ahora este personaje es el típico príncipe azul? "Sí, completamente. Este personaje es el típico que todas las mujeres y hombres estamos buscando. Quitémosle el género, pues esta es la persona perfecta. O sea, sí tiene sus errores, sus debilidades, porque es humano, pero es un tipo muy bondadoso, muy leal, trabajador, es eficiente en todo lo que hace, no habla más que para lo necesario su visión en la vida es ayudar a la gente que lo rodea y a la que no tiene la capacidad para poder defenderse. Es muy fiel, muy agradecido, estudioso, caballeroso; tiene esa caballerosidad que hace mucho tiempo, no nada más en las novelas, sino en la vida real, se ha perdido.

"Es que ya no vemos romanticismo, la conquista hacia la mujer, son detalles que se han ido desvaneciendo con el tiempo por las nuevas generaciones que, a lo mejor, no le dan tanta importancia. Pero aquí volvemos a lo que les gusta a las mujeres, que las traten como unas reinas, que es lo que son.

En el caso de Gala, ¿cómo es ella como compañera, qué te aporta? "Es padrísimo, Gala es una excelente actriz, ella es una mujer muy entregada, muy estudiosa, muy pasional en todo lo que está haciendo. Ella me obliga a estudiar mucho más, porque de por sí soy una persona muy cumplida, yo estudio, soy superestricto, pero ella me gana por el triple, me reta.

"A veces me dice: “Yo voy de memoria en esta”, entonces me pongo a estudiar rápido para también llegarle de memoria y ella se sorprende. Así vamos haciendo equipo; si podemos sumar, lo hacemos. A lo que voy es que nos retamos de una manera muy bonita para impulsarnos hacia arriba, ella me hace trabajar más por mi bien y por el bien de la historia.

Ahora que eres papá, ¿tu bebé te ha hecho mejor persona? "Definitivamente. Creo que me ha vuelto más sensible, entiendo muchas cosas que antes sí lo las había imaginado o podía imaginarme cómo se sentía; sin embargo, no ten a esa sensibilidad que ahora mi bebé y también Renata me dieron.

"Yo veo el sacrificio que hace mi novia con mi hija, y sólo me queda darle las gracias a mi mamá por todo lo que hizo por nosotros, y ahora lo estoy viviendo. Jamás me hubiera imaginado todo lo que conlleva ser mamá, es que todo eso te va sensibilizando, de verdad. Y yo veo, por ejemplo, el personaje de María Sorté, cómo se desvive por sus hijos, y yo ya sé todo lo que eso significa, entiendo mejor todos los sacrificios.

