José Ron en 'La Desalmada': Rey del rating, el galán más visto de México

Ya en una ocasión lo habíamos comparado con Thalía, pues la seguidilla de éxitos que obtuvo con Ringo, Te doy la vida y Rubí lo ubicaban en una escala superior dentro de los melodramas mexicanos. Aquella trilogía grabada de manera consecutiva en 2018, 2019 y 2020 había convertido a José Ron en el galán de la nueva era en México.

Y justo cuando pensábamos que era suficiente, llega La Desalmada, y con un sorprendente rating lo vuelve a poner en la cresta de la ola, un lugar que parece quedarle perfecto y que nadie puede quitarle. El artista, que cumplió 40 años el pasado 8 de agosto, vive un momento trascendental, y en entrevista con TVyNovelas, revela por qué el público no se despega de la pantalla, para lograr que su más reciente proyecto aplaste sin piedad a la competencia.

¿A qué atribuyes el éxito que ha tenido La desalmada? "A que es una gran historia, tiene de todo, hay situaciones muy fuertes; creo que la gente no se imagina o no se espera todo lo que va a pasar. Al final, todo lo hacemos por el público, estamos entregando demasiado, y quizás eso lo están notando. Además, el elenco es increíble, el equipo de dirección y los técnicos han hecho que se vea maravilloso el resultado.

¿Cómo haces para que cada protagónico se vea diferente en pantalla? "Pues cada personaje tiene su esencia, por lo que le pasa, por lo que hace, por lo que le ha tocado vivir, y ya eso los hace diferentes. A mí me gusta que cada personaje se vea distinto, y por eso trabajamos mucho en su construcción. En este caso, Rafael es un rol complejo, es un gran reto en mi carrera. Siempre siento que cada personaje que llega es más complicado que el anterior, y me siento afortunado de ser parte de esto, de que el Güero me haya tomado en cuenta, de compartir esto con el elenco, con todo el equipo de producción, porque todos estamos poniendo el corazón, y yo creo que eso al final se refleja en la pantalla.

¿Cómo defines la relación que lleva tu personaje con el de Eduardo Santamarina? "Es una relación de amor y odio en la que él ama a su padre, pero también hay momentos y situaciones en las que no lo soporta, no lo quiere ver. Hay peleas, hay discusiones, y bueno, al final de todo, el amor por su papá siempre va a estar, y también esa parte es lo que hará más complicada la historia y le dará más fuerza a todos los acontecimientos.

¿Alguna vez has vivido una relación de amor y odio? "¡No!, ¿para qué? Esto es una telenovela, tiene que haber conflicto, es parte de una historia, de un melodrama, pero yo, en mi vida personal, cuando estoy en una relación con la familia, amigos o pareja, en la que hay conflictos, odio, pleitos, prefiero platicar, hacerme a un lado y llevar las cosas en paz.

Regresaste a una locación que te trae buenos recuerdos, pues en la hacienda donde graban hicieron La mujer del vendaval… "Sí, cuando llegué fue recordar eso, porque en ese lugar pasé también momentos increíbles, maravillosos. Eran otros compañeros, otra historia, otro productor, otro personaje, y yo era otro como persona, no era lo que soy ahora. Entonces, sí fue lindo regresar, pero ahora con todo lo vivido, con muchos sueños y con la ilusión de hacer un gran proyecto en esa misma locación.

¿La química con Livia estaba garantizada o ahora es diferente? "Son diferentes los personajes. No es lo mismo el personaje de Livia en Muchacha italiana viene a casarse, así como el mío. Ahora estamos interpretando roles completamente diferentes, pero con la misma química como actores; nos llevamos bien, sabemos proponer, nos conocemos, hay una amistad, y eso ayuda mucho.

¿Alguna vez has sido un hombre desalmado? "¡No! Yo no podría jamás. No podría ser así.

¿Eres muy noble? "Soy muy entregado. Obviamente como todos, tengo cosas buenas y malas, cometo mis errores, pero para mí, lo más importante en la vida es entregarme, hacerlo todo con el corazón, y listo.

