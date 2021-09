Jorge Salinas confiesa que su esposa le abrió los ojos... "¡Me quitó la soberbia!"

A lo largo de su carrera como actor, Jorge Salinas ha encabezado elencos de grandes historias en las que ha sido galán de telenovela, principalmente, pero por primera vez, el actor dará vida a un invidente en S.O.S Me estoy enamorando, y reconoce que no ha sido nada fácil, es más, compartió con TVyNovelas que su esposa, Elizabeth Álvarez, fue quien lo animó a aceptar este gran reto profesional. “Mi mujer, quien es mi mánager, mi coach y todo, me dijo: ‘Tranquilo, tú querías ser actor de reparto, ¿no?’”.

Por primera vez darás vida a un invidente, ¿cómo llega este gran reto a tu carrera? Al principio estaba un poco renuente a hacerlo, y pues mi mujer, quien es mi mánager, mi coach y todo, me dijo: “Tranquilo, tú querías ser actor de reparto, ¿no? Además, es un rato”. Y bueno, así se dieron las cosas, y le agradezco mucho a la señora Lucero Suárez. Entonces, ¿Elizabeth Álvarez te convenció? No, no me convenció, ¡me abrió los ojos! Me quitó la soberbia.

¿A qué te refieres? ¿Estabas renuente porque el personaje no es protagonista? El protagonista está en cada personaje, más bien pensaba: “Si no eres cabeza del elenco, no”, entonces fue un baño de “ubicatex”; luego dije: “¿No será por miedo?”, porque no es nada fácil interpretar a este personaje y me las estoy viendo duras.

¿Te ha costado trabajo? Sí, repito muchas escenas y no me siento convencido; confío en mis compañeros directores, pero no ha sido nada fácil. De hecho, comentaste que el primer día de grabación fue muy difícil… Sí, porque la productora me dijo: “Del cien por ciento, no te creo el 90”, y pensé: “Dios mío, tiene razón, ¡yo tampoco me lo creo!”. Al final soy un actor que requiere ser dirigido y no me las sé todas, no me sé ni la mitad, y sí, hace falta leer, ver documentales… ¡todo! En mi caso me arropó la productora.

¿De qué forma? Me trajo a Alexis (invidente) y me fui a su casa, estuve observando cómo era la convivencia con su familia, cómo vive una persona invidente, qué siente, y me di cuenta de muchas cosas que no quiero ahondar por respeto.

¿Finalmente, ahí la llevas? Sí, después la productora me dijo: “Esto no es un documental, es una historia de amor, bájale 500 rayitas”, y eso me dio más confianza, me di cuenta de que no lo estaba haciendo tan mal.

¿Qué enseñanza te ha dejado Vicente? Todavía no he acabado (de grabar el personaje), sigo aprendiendo, pero hay que valorar y dar gracias. Lo que creemos defectos no siempre lo son, son aprendizajes, y yo doy muchas gracias por la oportunidad que me da la vida de despertar cada día, lo agradezco. Y aunque no me arrepiento, creo que si volviera a nacer no cometería los mismos errores, definitivamente, pero sí aprendiera más, me reiría más, me divertiría más, y ahora trato de hacerlo.

MÁS DE SU PERSONAJE

Jorge Salinas da vida a Vicente Ramos, es invidente y gran amigo de Alberto y de toda la familia Muñoz Cano, quienes lo acogieron en su hogar, de manera que él se siente como miembro de la familia. Es absolutamente autosuficiente y trabaja en el taller de serigrafía; es un hombre de carácter huraño, amargado, sarcástico, pero con un gran corazón. A pesar de su mal carácter, es muy atractivo para las mujeres, y el amor tocará a su puerta en el transcurso de la historia.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!