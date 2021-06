Irán Castillo vuelve a ser protagonista en Televisa ¡después de 18 años!

Desde Amar otra vez, grabada en 2003, Irán Castillo no había protagonizado una telenovela en México, a pesar de que entonces su carrera venía en ascenso luego de ser figura central en éxitos como Confidente de secundaria, Preciosa, Soñadoras, Locura de amor y Clase 406.

Ahora, la actriz obtiene el primer crédito gracias a la productora Lucero Suárez, quien la escogió para estelarizar, junto con Daniel Arenas, S.O.S. Me estoy enamorando, proyecto que ya se graba en foros de Televisa San Ángel y que pretende estrenarse en septiembre dentro de la barra vespertina de las estrellas.

Hablamos con Irán, quien interpreta a una psicóloga llamada Sofía, y nos cuenta lo que más le ha entusiasmado de esta nueva aventura en la pantalla chica.

¿Cómo te sientes en esta nueva telenovela? "Muy contenta y agradecida con Lucero Suárez por darme esta oportunidad de trabajar otra vez con ella en este proyecto tan bonito. Me gustó cuando me lo propuso; en primer lugar, porque se me hace bonito que sea una comedia ligera, romántica... Siento que es algo que la gente necesita ver en estos momentos por los que estamos pasando. El público necesita proyectos más alegres, más amables, ya que hemos pasado tiempos muy complicados.

¿Qué es lo que más te gusta de tu personaje? "Me llama mucho la atención que sea una psicóloga, porque en mi preparatoria estaba entre dos aguas: la Psicología o la actuación. Al final terminé trabajando como actriz; sinembargo, todavía tengo pendiente estudiar la otra carrera porque se me hace muy interesante. También me encantó que tuviera hijo; yo tengo una nena y me conecto con eso... En fin, siento que la historia está muy linda y los personajes muy padres; me atraparon los directores. También tenía muchas ganas de trabajar con Juan Pablo Blanco, y se me cumplió.

¿Ser madre en la vida real te ha dado una ventaja para interpretar a Sofía? "Hay muchas escenas que tienen mucha similitud con lo que yo vivo como mamá, por eso me es muy fácil conectar con Leo (Herrera), y siento que vamos a hacer un equipo muy bonito porque Leo es un niño increíble; lo admiro mucho, ya que es muy espontáneo, se ve que nació para esto, y es muy lindo compartir escena con él.

Tuvieron que pasar 18 años para que volvieras a protagonizar en México… "Sí, y eso lo agradezco mucho. Agradezco la oportunidad de protagonizar este proyecto que me está haciendo recordar cómo es esto.

¿Es un ritmo distinto? "Sí, claro; es más ágil. A lo mejor en otros papeles en los que no estás todo el tiempo esperas más; aquí no es tanto la espera, sino estar cambiándote rápido para cada escena. A pesar de todo, me gusta mucho porque me tiene activa, con mi cerebro funcionando; eso está muy bien para mí.

¿Te sorprendió la decisión de Lucero Suárez al escogerte para el papel principal? "Lo que pasa es que ella y yo ya traíamos ganas de volver a trabajar juntas desde hace un buen rato; ella me hablaba y yo estaba en otro proyecto, y así nos pasó algunas veces, por eso lo dejábamos para después, hasta que se dio la oportunidad. Ahora estamos felices de haber concretado y hacer equipo otra vez.

¿Conocías ya a Daniel Arenas? "No, no tenía el gusto. Apenas lo conocí en el taller que hicimos, pero me da muchísimo gusto trabajar con él. Admito que no conozco su trabajo, pero como persona, lo que puedo percibir es que es un gran ser humano; me han dado muy buenas referencias de él y eso me tiene contenta.

¿Qué le dices al público de las estrellas para que no se pierda S.O.S. Me estoy enamorando? "No pueden perderse esta telenovela porque se la van a pasar muy bien; está muy bien cuidada, muy bien dirigida, los actores están espectaculares, los personajes son interesantes... En general, es una comedia con toques muy modernos que los va a divertir muchísimo.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!