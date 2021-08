Horacio Pancheri en 'Vencer el pasado': "Estoy contento por no encasillarme en el galán"

Feliz está Horacio Pancheri con la oportunidad de interpretar a Alonso, el villano de la telenovela Vencer el pasado, en la que le hace la vida de cuadritos al personaje de Angelique Boyer. Para el actor argentino es importante que los melodramas aborden temas de actualidad, como ocurre en esta producción de Rosy Ocampo, que trata el tema de la violencia cibernética en contra de las mujeres. Él mismo recuerda que ha sido víctima de bullying a través de las redes sociales, pero ha aprendido a lidiar con esta situación y ya no le afecta.

Vencer el pasado es la tercera y última parte de una trilogía, ¿qué te parece esta forma de presentar una historia? "Me encantó. Desde que estoy en México es de las mejores cosas que he visto en Televisa; lo digo no porque yo sea parte del proyecto, sino por la manera de contar una anécdota. La empresa está acostumbrada a presentar historias aspiracionales, y está bien, pero también es bueno contar cosas que suceden ahora. Son temas polémicos que la gente debe conocer para expresarse, levantar la voz y tratar de cambiar las cosas.

Por primera vez interpretas un antagonista, ¿cómo tomas esta oportunidad? "Estoy contento por no encasillarme en el galán y tener la oportunidad de mostrar otra faceta de mí como actor. Disfruto mucho a Alonso, porque es quien provoca todos los problemas.

"Yo venía de interpretar protagonistas a los que siempre les pasa todo y son como el tonto de la historia; no lo juzgo, me encanta, pero también es bueno hacer otras cosas, salirse de los estereotipos e interpretar un personaje homosexual, como hice para dos series. Además, darle vida al villano es más divertido, menos sufrido y menos desgastante.

Se trata el tema del linchamiento digital, algo común hoy en día, ¿qué te parece que se aborden estos temas en una telenovela? "Lo que más consume este país son telenovelas, y si a través de ellas puedes mandar un mensaje, es fantástico. Es bueno que quien ve telenovelas se dé cuenta de lo que sucede en la realidad, en el mundo. Son cosas que pasan en la vida, y además está muy bien contada, natural, con actuaciones excelentes, sin exageraciones, es un melodrama bien hecho.

Tú mismo has sido víctima de las redes sociales… "Como figura pública uno sube algo y la gente te ama o te odia; ya me acostumbré a esas reacciones, es parte de…

¿Te afecta emocionalmente? "Ya no. Al principio era raro, pero ya lo tengo bien trabajado y no dejo que me afecte. Si decido compartir mi vida, debo aceptar que la gente quiera opinar; está bien, que hable, no pretendo que sólo digan cosas lindas. Si me voy a enojar porque la gente habla mal, entonces no subo nada. Me podría afectar si hablan mal de mi novia, de mi familia... Agradezco a mis fans todas las cosas bonitas que dicen, pero hay tanta gente mala en el mundo... Aunque ya no me preocupa, la verdad. No pierdo ni gasto energía en eso.

Cuando se dan esos ataques, ¿qué debe hacer uno: ignorar, responder, denunciar...? "Ignorar, cien por ciento. Esa gente busca atención y, claro, dice: “¡Ah, Horacio me borró, me eliminó, me bloqueó, me contestó, lo hice enojar!”. Si uno no les da bola, pasan desapercibidos. Antes yo bloqueaba, eliminaba, pero es una pérdida de tiempo y energía. Si ellos son felices haciendo eso, que lo hagan; imagínate qué pobre debe estar su vida que, para darle algún sentido, se dedican a molestar a alguien más.

¿Se puede prescindir de las redes sociales? "Como figura pública uno también trabaja las redes sociales y hay que estar activos. Si no fuese actor, quizá las usaría mucho menos, pero hay que estar ahí, porque si no, te quedas fuera del juego. Es una herramienta de trabajo que te da ingresos y hay que saber utilizarla.

¿Tienen un lado positivo? "Lo bueno es que puedes estar cerca de los fans y ellos del artista, y vivir la vida casi al día, pero hay que tener cuidado. Yo trato de involucrarme sólo lo justo y necesario. Antes compartía muchas cosas más, pero ahora cuido más mi vida privada.

¿Te has sentido atacado en tu vida privada? "Siempre hay comentarios malaleche, que buscan provocar daño, pero aprendes a lidiar con todo eso.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!