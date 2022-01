¡Hasta siempre Carmelita! 'Mi fortuna es amarte' se despide con última escena de la querida actriz

A casi un mes de la muerte de Carmen Salinas, finalmente terminará su participación en la telenovela 'Mi fortuna es amarte', donde ya se acabaron las escenas que logró grabar en vida antes de la hemorragia cerebral que la llevó a ser hospitalizada y a un coma del que ya no despertó.

Será el lunes cuando María Rojo ya aparezca como 'Doña Magos' en la telenovela de Nicandro Díaz, quien habló en exclusiva con el programa 'Hoy' sobre cómo se le despedirá: "Como había escenas que no se habían grabado, sentimos que era importante mantener la presencia de Carmelita y nos fuimos con el plan de quitar las escenas donde no grabó. No afectaba el desarrollo de la historia".

"Tenemos un sencillo tributo pero muy emotivo, cuando acaba su escena. Aquí dentro de la tristeza que nos embarga, queremos rendirle este homenaje a Carmelita con quien tuve vínculos muy grandes de toda la vida, y que siempre vamos a extrañar", dijo el productor.

'Mi fortuna es amarte' resultó ser la última telenovela de Carmen Salinas, y durante las primeras semanas, ella se mostró animada porque le gustaba mucho el proyecto.

Mira el adelanto de lo que viene en la telenovela:

