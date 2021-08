'Gutierritos' vuelve en Tlnovelas y el director del canal nos cuenta todos los detalles

Televisa, a través de su canal de paga Tlnovelas, revive para el público amante de los melodramas, la generación de la década de los 60 y hasta los millennials, la telenovela Gutierritos, que marcó un precedente en la historia de la televisión mexicana, siendo la segunda telenovela del país y la primera del llamado padre de las historias rosas, Valentín Pimstein (q.e.p.d.). Este clásico de 1958, y reversionado con el mismo elenco original en 1965, tiene actuaciones estelares de grandes figuras de la televisión como Rafael Banquells, padre de Rocío Banquells y Sylvia Pasquel; María Teresa Rivas, quien encarnó a una villana que quedó en el recuerdo permanente del público, y Mauricio Garcés, quien actuó solamente en esta telenovela.

Gutierritos es una gran y sólida historia de 50 capítulos que se transmitirá a partir del 6 de septiembre. De lunes a viernes, el canal Tlnovelas presentará dos episodios de media hora cada uno, podrán verse a las 11:50 de la mañana o a las 8 de la noche a través de la señal de México, Centroamérica, Sudamérica y Europa.

“REPRESENTA NUESTRA PRIMERA TELENOVELA EN BLANCO Y NEGRO”

Este melodrama representa la antítesis del machismo, es una historia en la que la mujer no es maltratada ni humillada por su marido, jefe y compañeros de trabajo, sino que es el hombre quien sufre y es víctima de todo esto. La trama es llevada de una manera dramática y no desde una perspectiva cómica, como suele suceder cuando son reflejadas este tipo de problemáticas en el entorno del hombre.

“Hemos luchado mucho por tener esta telenovela, es de 1965, lo que representa nuestra primera telenovela en blanco y negro. La original de 1958 fue hecha en vivo y no había videotape, es por ello que no hay registro alguno, por eso estamos reviviendo en la pantalla la nueva versión en la que don Valentín tuvo el enorme tino, como siempre en su carrera, una agudeza y tenacidad para volver a reunir a prácticamente todo el elenco original y producir de nuevo la historia con libreto también de Estela Calderón, lo que volvió a ser un éxito”, aseguró Daniel Lares, director de Tlnovelas.

“PARECE QUE NOS ESTÁ HABLANDO A LA AUDIENCIA DEL 2021”

“Es una telenovela rupturista adelantada a su tiempo que superó la censura. Gutierritos parece que nos está hablando a la audiencia del 2021, porque hoy se está discutiendo un tema muy necesario como la equidad de género y la violencia doméstica. Esta telenovela se adelantó por completo, pone el dedo en la llaga y habla de la violencia doméstica, pero de una mujer hacia un hombre”, aseguró Daniel Lares.

Innovar en la parrilla programática del segundo canal de paga más visto de México es un desafío que asumen en la dirección de Tlnovelas con toda la sabiduría. “Estamos confiados en que el público va a responder, porque es una gran historia, la vimos, la revisamos y no te suelta en 50 capítulos”, asegura Lares.

“SI LA HISTORIA ESTÁ BIEN CONTADA, EL PÚBLICO SE ENGANCHA CON ELLA” “En Tlnovelas aprendimos que no importa el formato con el que se haya grabado la telenovela para que tenga éxito, si la historia está bien contada, el público se engancha con ella, así no haya cosas modernas en ella. El año pasado tuvimos con gran éxito tres títulos en particular: Esmeralda, Rosa salvaje y La mentira, el público se enganchó completamente con ellas porque están bien contadas y por eso son un clásico, son historias que no caducan, que hablan y siempre le dicen algo a las audiencias. No todas las telenovelas soportan el paso del tiempo, nosotros atendemos a grandes volúmenes de la audiencia, pero también buscamos satisfacer a los nichos, y sabemos que, 56 años después, Gutierritos podrá volver a enamorar al público y volverá a ser un suceso”.

