Gonzalo García Vivanco confirmado en 'Corazón Guerrero', la nueva telenovela de Salvdor Mejía

A una semana de que comiencen las grabaciones de Corazón guerrero, platicamos en exclusiva con el protagonista Gonzalo García Vivanco, quien, tras su éxito en La desalmada, ahora se meterá en la piel de un mecánico. La historia es una nueva versión de la telenovela argentina Valientes, y en ella veremos la búsqueda de justicia de tres hermanos, que son interpretados por Gonzalo, Rodrigo Guirao y Christian de la Campa. Este melodrama iniciará transmisiones el lunes 28 de marzo a las 4:30 de la tarde por las estrellas; además de Gonzalo, también platicamos con el productor de la historia, Salvador Mejía, quien regresa a Televisa tras cuatro años de ausencia, y nos dio todos los detalles de su nueva apuesta.

¿Qué te llevó a aceptar este proyecto? Obviamente no fue luego luego, hubo una plática con Chava, me presentó el proyecto, cómo era, lo platicamos, lo analizamos, y se me hizo un personaje interesante, una oportunidad. Chava me cayó increíble, no tenía el placer de conocerlo, y realmente estoy confiando mucho en este proyecto y en Chava como productor.

¿Qué diferencias tendrá este personaje con el que terminaste en La desalmada? Es totalmente diferente el proyecto, es melodrama tal cual, puro, La desalmada era algo distinto y los personajes son totalmente diferentes; Rigoberto era un personaje más salvaje, de campo, menos letrado... y el personaje que voy a interpretar ahorita se llama Jesús, y es un nuevo reto porque es muy distinto. Interpretarás a un mecánico… Así es, una de las tantas cosas que voy a hacer en esta historia es un mecánico.

¿Estás preparándote de alguna manera en especial para esta telenovela? No con algo específico, el ejercicio lo hago siempre, me mantengo con un estilo de vida muy saludable, pero sí estoy trabajando con una coach para la creación del personaje, trabajando con los directores y creando el personaje.

¿Has aportado alguna característica para el personaje? Eso se va construyendo con los directores; tuve una junta con ellos la semana pasada y empecé a aportar ideas, a ver qué de eso les funciona, qué opinan, y dentro de su visión y mi visión se va a crear el personaje.

¿Ya te reuniste con la protagonista, Alejandra Espinoza? Nos reunimos apenas la semana pasada, me siento muy contento, no la conocía, pero de lo que he escuchado de ella y de lo que veo se ve superbuena onda, y eso es lo más importante para mí; la energía de los compañeros es fundamental, y ella se ve con ganas de trabajar y con muy buena energía, entonces creo que eso es lo más importante.

LOS CACHAMOS en un restaurante para afinar los detalles de la participación del actor en la telenovelaFoto

Fotos: José Luis Ramos

Para evitar ser asediados por los medios, Salvador Mejía y Gonzalo García Vivanco se encontraron en un restaurante al sur de la Ciudad de México para afinar los detalles de la actuación del tapatío en Corazón guerrero; al respecto, el productor nos contó que le había ido muy bien:

“Gonzalo es un cuate muy educado, muy prendido para crear personajes. Fue una de las tantas reuniones que hemos tenido, pero fue la más larga e importante porque ya leyó los libretos, era definir muy bien su personaje; le platiqué también de Alejandra Espinoza, que es con la que va a interactuar, y de Altair Jarabo, que es con quien será el triángulo amoroso”.