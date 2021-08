Galanazo de 'La Desalmada': Daniel Elbittar llega a Televisa por la puerta grande

La tercera fue la vencida. Luego de dos intentos por trabajar con José Alberto Castro, fue la telenovela La desalmada la que le dio la oportunidad al venezolano Daniel Elbittar de hacer mancuerna con el reconocido productor, y lo hace con un gran papel: César, quien busca vengarse del personaje de Octavio Toscano (Eduardo Santamarina), además de hacer triángulo amoroso con los protagonistas José Ron y Livia Brito.

A pesar de ser un rostro muy conocido en la televisión hispana, pues ha protagonizado telenovelas en TV Azteca, Univisión, Venevisión y Telemundo, es la primera vez que Elbittar realiza un trabajo estelar en Televisa, algo que para él era una meta pendiente desde el 2006, cuando comenzó a labrar su carrera internacional en México. En exclusiva para TVyNovelas, el histrión nos contó sobre su participación en el melodrama que cautiva al público de lunes a viernes por las estrellas.

Tu primera telenovela con actuación estelar en Televisa... Sí, ¡ha sido increíble! La verdad, era algo que había perseguido desde hace tres años; en dos oportunidades estuve con el Güero (Castro) a punto de cerrar, pero bueno, por cosas de la vida no se dio, y la tercera es la vencida. Tengo la bendición de hacer al personaje de César, que entró en el capítulo 28 de la historia, pero entra a hacer desastres; estoy bien feliz porque es mi primer proyecto completo con Televisa, y es algo que yo había soñado y anhelado desde que pisé y comencé a trabajar en México en el 2006. El tiempo de Dios es perfecto, aunque suene trillado, todo se dio como tiene que suceder.

¿Te llamó José Alberto Castro directamente o hiciste casting? Ya había un canal de comunicación entre nosotros desde hace tres años, y en esta oportunidad me llamaron para verme en el personaje; volé de la ciudad de Miami a la Ciudad de México para hacer la prueba, y me dijeron que me dejara la barba larga porque me había quedado con el personaje.

¿Ves a César como villano o como una víctima de las circunstancias de la vida? No es un villano, más bien es un justiciero; al final de cuentas, todo lo que hace está justificado, porque a su hija la quemaron y la mataron, su esposa muere de depresión y él cae en la cárcel. Cuando César sale de la cárcel está dispuesto a vengarse, y en el camino se enamora del personaje de Fernanda porque ambos tienen el mismo propósito de vengarse de Octavio Toscano.

¿Crees que la venganza es buena? No, para nada. Yo no soy una persona vengativa, considero que todo se puede resolver con amor, con conversaciones y con paz.

¿Le harás la vida imposible a Rafael Toscano (José Ron)? En eso estamos, pero tampoco puedo adelantar mucho de la historia (risas).

¿Conocías ya al elenco? Ya había trabajado con Kimberly Dos Ramos, su primera telenovela la hicimos juntos, se llamaba La calle de los sueños, en Venezuela, y ella era una niña. Con Marjorie hice una telenovela en Miami que se llamó Pecadora; es buenísimo que estemos ahora los tres juntos trabajando como venezolanos. Con Lalo Santamarina también tuve oportunidad de compartir en la producción de Telemundo El secreto de Selena.

Este proyecto, que es un paso grande en tu carrera, ¿se lo dedicas a tu papá? Por supuesto se lo dedico a mi papá, que en paz descanse. Entrar con esta oportunidad, con una telenovela en horario estelar, con un maravilloso elenco que ha dado buenos resultados de rating, para mí es una satisfacción.

¿Tu esposa, Sabrina Seara, que también es actriz, te apoya en tu trabajo? Sí, siempre nos hemos apoyado, creo que esa es la ventaja de que ella es actriz y entiende esta profesión; ha habido ocasiones en que la situación ha sido al revés, a ella le ha tocado grabar en México y a mí en Miami.

¿Ella también tocará puertas en México? Sí, claro. Con la pandemia estuvimos mucho tiempo en Miami juntos como familia, porque mi vida siempre ha sido una viajadera, pero ya vamos a estar todos acá por un largo periodo.

¿Cómo es tu nueva vida aquí? México es mi segundo hogar, tengo muchos años viviendo entre México y Estados Unidos, pero ahora lo convertí en una casa; mi familia está aquí conmigo y mi hijo comenzó a estudiar aquí. Yo me muevo en México como pez en el agua, es el país que me ha brindado mis mayores oportunidades de trabajo; aquí protagonicé mi primera telenovela, saqué mi primer disco e hice un musical con una gira.

