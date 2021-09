Gaby Spanic o Sandra Echeverría: Quién actuó mejor como 'La usurpadora'

En la historia de las telenovelas existen historias que marcan para siempre al público, como ocurrió con 'La Usurpadora' en 1998, en una producción de Salvador Mejía con Gaby Spanic como protagonista.

Se trata de una adaptación de la telenovela homónima venezolana de 1971 protagonizada por Marina Baura. En México, se conoció en 1981 como 'El hogar que yo robé', con Angélica María.

Pero la interpretación de Gaby Spanic impactó a todos a finales de los años 90, colocándola como una de las protagonistas más exitosas e inolvidables de los últimos años. 'Paulina Martínez' y 'Paola Montaner de Bracho' permitieron a la venezolana demostrar su capacidad actoral.

Pero en 2019, dentro del concepto 'La fábrica de sueños' en donde se realizaron varios remakes, llegó 'La Usurpadora' con Sandra Echeverría como protagonista. En esta versión, 'Paola' era la primera dama de México, pero en su afán de liberarse y vivir una nueva vida con su amante, planea fingir su propio asesinato, al utilizar a su hermana 'Paulina' a base de chantajes. 'Paulina' sobrevive al atentado, pero no se escapa de otros intentos de 'Paola' por asesinarla.

La productora Carmen Armendáriz invitó a Gaby Spanic a tener una participación especial, pero por cuestiones de agenda, la venezolana no pudo estar.

Debido a las inevitables comparaciones, Gaby Spanic habló al respecto del trabajo de Sandra Echeverría, y dijo a Televisa Espectáculos: "Me encanta, (Sandra) es una excelente actriz de la nueva generación. Me gusta muchísimo su trabajo (…) Pero bueno le está yendo de maravilla. Me alegra muchísimo, que te puedo decir me encanta el éxito que está teniendo".

También existieron otras versiones, como 'La Intrusa' con Mariela Alcalá, de RCTV, así como la versión libre de Univisión, '¿Quién eres tú?', con Laura Carmine.



