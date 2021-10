Fotos y detalles detrás de la boda de 'Contigo sí', donde Danilo Carrera comete bigamia

Esta semana en la telenovela Contigo sí, la historia de Ángela (Alejandra Robles Gil) dará una vuelta de 180 grados cuando descubra que su esposo, Álvaro (Danilo Carrera), comete el acto de bigamia. TVyNovelas estuvo detrás de cámaras de las impactantes escenas que fueron grabadas en una iglesia en la colonia Roma de la Ciudad de México y que serán transmitidas esta semana a las 4:30 de la tarde por las estrellas.

“ERA UNA ESCENA QUE PARA MÍ ERA MUY IMPORTANTE”

Ángela, interpretada por Alejandra Robles Gil, descubre la infamia de su marido y lo ve casándose con Samanta (Bárbara Islas); trata de impedirlo, pero no la dejan.

La protagonista de esta historia, Alejandra Robles Gil, nos confiesa que debido a la importancia de esta secuencia en la historia se preparó para darle veracidad a su interpretación. “Al principio estaba muy nerviosa porque era una escena que para mí era muy importante que quedara bien; al final, creo que muchas mujeres viven circunstancias como las que estamos representando, y para mí, mi prioridad siempre ha sido hacerla con el mayor respeto y con la mayor verdad que yo pueda interpretar en cualquier situación”, nos cuenta la actriz. Además, nos adelanta que seguiremos viviendo momentos como este en la producción de Nacho Sada: “Yo creo que esta telenovela tiene muchas escenas muy intensas, es una historia muy bonita de amor, pero también es una historia muy fuerte de desamor, y creo que como ésta van a encontrar varias, pero ésta sí definitivamente es un antes y un después en la vida de Álvaro, Samanta y Ángela”.

LA OTRA CARA DE LA MONEDA Platicamos con Bárbara Islas, quien interpreta a Samanta Vega, la hija de Gerardo Vega (Ernesto Laguardia), con quien Álvaro se casa por interés, y nos revela que las escenas de matrimonio le causan emoción porque nunca se ha casado, “entonces como que lo vivo y digo: si pasa o no pasa, qué emoción que ya lo viví en la ficción”.

¿Pero ella está lista para dar ese paso en la vida real? “Yo creo que hay momento para todo, ahorita estoy muy emocionada con mi carrera, vamos muy bien, pero denme unos añitos y ya me verán ahí en la iglesia”.

DANILO YA PERDIÓ LA CUENTA DE CUÁNTAS BODAS LLEVA Por su parte, el galán de la historia y que se casa con Alejandra Robles Gil y Bárbara Islas en la ficción, nos dice que se ha casado casi en todas las telenovelas que ha participado, por lo que no lleva la cuenta exacta de cuántas veces se ha puesto el traje novio, pero, ¿le gustaría casarse algún día con Michelle Renaud?

¿Cuántas veces te has casado en la ficción? Como siete u ocho veces, tal vez más; llevo 14 novelas y me he casado casi en todas... Unas 10 veces puede ser.

¿Qué sientes cuando te casas? Creo que se vuelve algo común, lo haces tantas veces, que es un día más de trabajo, no lo veo como algo especial; me acuerdo de que la última que sí disfruté muchísimo fue la de Hijas de la luna, que me casaba con Michelle Renaud, entonces, esa sí la disfruté muchísimo.

¿Te gustaría casarte? Sí, creo que hay que experimentarlo algún día, vivir la boda por la Iglesia. No me ha tocado, así es que veremos qué me depara el destino, la boda y Dios.

¿Con Michelle Renaud? Pues… hay que ver qué quiere Dios (risas).

