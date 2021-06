Fátima Molina enfrentó críticas por su aspecto pero abrió el diálogo contra el racismo

Se ha convertido en la actriz revelación de 2021, aunque su nombre ya era reconocido incluso en distinguidas premiaciones de cine mexicano. Fátima Molina ha roto con los estereotipos y se ha impuesto en las diferentes producciones que integra, la vimos como protagonista de la telenovela Te acuerdas de mí, y luego en dos de las series más vistas de plataforma de streaming.

Cada personaje, distinto entre sí, le ha permitido a la actriz de 35 años demostrar que el talento va más allá del color de piel o de un cabello rizado.

Actualmente se enfrenta a nuevos retos profesionales, mientras procura levantar la voz por aquellas personas que, como ella, en algún momento han sido víctimas de ataque por discriminación y racismo.

Al igual que Yalitza Aparicio, la también cantante se une a campañas que buscan crear conciencia y una mayor tolerancia en uno de los temas más susceptibles y polémicos de todos los tiempos.

Después de protagonizar en Televisa, ¿qué viene para ti en lo que queda de este 2021? "Ahorita estoy grabando una serie con Disney Plus, es un proyecto muy lindo que es para la nueva plataforma; de ahí me voy a filmar una película muy bonita en Jalisco, y después vienen otros proyectos internacionales que ya luego les estaré contando".

Fátima Molina en 'Te acuerdas de mí'. Foto: José Luis Ramos

¿Le agarraste el gusto al género?, ¿te gustaría hacer más telenovelas? "Sí, me encantaría, sin problema. Lo he disfrutado muchísimo porque son elementos distintos. Si me llaman de nuevo, y es una buena historia, un buen personaje, y un guión que me atraiga, pues no lo dudaría.

Sin duda causaste revuelo al ser blanco de críticas por tu aspecto físico. ¿Consideras que le diste una lección al público demostrando que hay lugar para todos? "No, no creo que haya dado lecciones de nada. Simplemente abrimos un diálogo a un tema social bastante importante, y eso fue todo. Si pudiera seguir abriendo espacios en ese tema, lo seguiría haciendo con el respeto y la seriedad que se merece, y nada basado en chismes.

"Creo que la gente aceptó muy bien las palabras, y eso abrió las puertas al diálogo en el que muchas personas manifestaron lo que sentían; mucha gente me escribió para decirme lo que vive, y me hizo pensar en lo delicado de este tema, que muchas personas en el país lo viven".

También vimos que la gente te apapachó y te respaldó, hubo un despertar del público, ¿lo viste así? "Sí, definitivamente. Creo que el mensaje cambió el discurso de forma positiva. Agradezco que las personas se sigan sumando, agradezco las palabras tan lindas, agradezco que la gente se abra conmigo y que me escriba para contarme sus vivencias, haciendo conciencia de un tema social que, aunque muchas personas crean que es invisible, no lo es.

¿Sientes que este es el momento de mayor exposición que has vivido en tu carrera? "No sé si de mayor exposición o no, porque luego pasa que todo se me va juntando y salen de repente mis trabajos en las distintas plataformas. Lo que sí es una realidad es que me está tocando una faceta nueva con la televisión abierta y Televisa, algo que, hasta hace poco, era totalmente nuevo para mí".

¿Fue muy cansado hacer una novela de 80 capítulos? "Mentiría si digo que no, fue rudo todo el proceso, fueron llamados y jornadas muy largas, muchos cambios de vestuario, pero fue muy divertido por el equipo tan maravilloso que me tocó, lo disfruté mucho y me llevé un buen sabor de boca.

¿Cuál fue ese gran aprendizaje que te dejó como actriz y como persona? "Que nada es tan malo malo ni tan bueno bueno en la vida. Hay que vivirlo, hay que disfrutarlo. Nosotros vimos los resultados, la gente se encariñó demasiado con el proyecto, y esas son las cosas que uno tiene que resaltar, lo positivo siempre.

Tú que venías del mundo de las series, ¿cómo te enfrentaste al reto de hacer melodrama convencional? "La verdad, fue disfrutar mucho el proceso, venía de hacer cosas diferentes y me daba mucha ilusión hacer ese proyecto, esa telenovela, trabajar al lado de Francisco Franco, y esa fue una de las mejores herramientas que pude tener, el estar rodeada de unos compañeros que me cobijaron y de quienes aprendí día a día, con los que me divertía muchísimo, me hicieron el trabajo mucho más ligero.

