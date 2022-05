Fabiola Guajardo habla de ser 'Soraya Montenegro' y revela que ha rechazado protagónicos

En el pasillo del CEA, los tacones de Fabiola Guajardo hacen eco y se escuchan a varios metros. La actriz llega vestida impecable, con el estilismo perfecto y la boca más roja que Bárbara Mori en Rubí. Por unos minutos se quita el traje de villana y se sienta para aflorar su lado personal, lo que siente con la oportunidad de interpretar a la inmortal Soraya Montenegro, aquella que convirtiera en leyenda Itatí Cantoral cuando gritaba: “¡maldita lisiada!” mientras intentaba seducir al hijo de Thalía en María la del barrio.

Ahora, la artista de 33 años tiene la responsabilidad de interpretar a una mujer con el mismo tono de maldad, pero refrescando la propuesta y presentando a una despiadada mujer que no se dejará vencer en la historia que transmite las estrellas a las 21:30 horas.

¿Qué representan para ti el personaje y la telenovela? Es regresar a la empresa donde comencé a actuar, y me encanta volver con este personaje que es increíble, icónico, que fui tejiendo y construyendo desde cero con mis productores, mis directores, y me gustó todo el proceso. Siento que tenemos una producción magnífica, divina... Trabajar con Carlos Bardasano ha sido sorprendente. A mí me encanta llegar a trabajar y divertirme, entonces es lo que más disfruté en la novela; lo hice desde el primer día hasta el último, por eso terminé muy feliz.

¿Por qué pasaste tanto tiempo fuera de Televisa? Lo que pasa es que me fui un tiempo a estudiar a Los Ángeles, después regresé, hice teatro, volví a hacer televisión, pero en Telemundo, estuve en Preso No.1; de ahí en adelante hice películas, luego grabé Buscando a Frida en 2020, hasta que llegó la oportunidad para Los ricos también lloran.

¿Cómo logras marcar una diferencia con la Soraya que hizo Itatí y esta que nos regalas 26 años después? Respeto mucho el trabajo que han hecho mis compañeras, el que hizo Rocío Banquells en su momento, el que hizo Itatí. A ella la quiero, aplaudo su trayectoria, la admiro mucho como actriz, estuvimos trabajando juntas en Atracción fatal en el teatro, entonces la quiero muchísimo, me parece un gran ser humano y es muy divertida. Siento que logré hacer un personaje diferente, lo construí desde cero; obviamente es un reto, y me encantó tener la oportunidad de contar la historia de una nueva Soraya. Claro, es muy parecida porque tienen el mismo perfil, pero esta es mi Soraya.

¿Cuál es el enfoque que le estás dando? Hay un cambio. No es exactamente la misma historia, hay una psicología que la afecta desde que era una niña, así van a entender por qué ella tiene tanto odio y tanto rencor. Van a descubrirse muchas cosas que no se vieron en la versión de 1995, porque aquí nos fuimos a la original; hay ciertas adaptaciones que hacen el proyecto más interesante.

¿Qué te atrapó de esta mujer? Me encanta el carácter de Soraya, me divertí muchísimo haciéndola, me atrapó con sus loqueras. Ella es una mujer que justifica cada paso de maldad, va a lo que va, derechito; lucha por lo que quiere a costa de lo que sea.

¿Nunca viste María la del barrio? Claro, la vi, pero en 1995 tenía ocho años, así que recuerdo la repetición, ya más grandecita, quizá de 12 años. Fue una novela icónica, muy popular en su época y se convirtió en un clásico.

¿En esta adaptación Soraya morirá y revivirá también? No lo puedo decir, no sé de eso (risas).

11 años de actriz

¿Cuántos años llevas dedicada a la actuación? Empecé a trabajar en el 2011, entonces, llevo 11 años en la actuación; ha sido un crecimiento bastante padre, he ido poco a poco, sin apuros, pero eso me ha permitido madurar como actriz y hacer mejor mis personajes. Agradezco que todo se haya dado a su tiempo; a veces queremos que las cosas sean rápidas, pero también hay que aprender a disfrutar los procesos, por eso, ahora entiendo mejor los personajes y por qué debo estar en el lugar apropiado cuando debo estar.

¿Tienes prisa por un protagónico? Antes sí, ahora no. Creo que los personajes van llegando conforme estemos preparados, y si tenemos prisa de algo, entonces no va a suceder. Confieso que ya me ha llegado la oportunidad, pero no la he aceptado.

¿Por qué? Porque no me ha enamorado el personaje. Entendí que no se trata de un título, se trata de que te atrape, de que lo disfrute.

¿Tu familia qué te dice con todo lo que has logrado? Ellos, desde que empecé, me han apoyado. Al principio no se casaban con la idea de que su hija fuera actriz, se mudara de ciudad… Entonces hicieron que terminara mi carrera en la universidad, me titulé como licenciada en Mercadotecnia, y ya luego fue que me vine a estudiar actuación. Ahora están felices con la telenovela, vinieron a Televisa, vieron el set, conocieron a varios compañeros y se reencontraron con otros como Azela Robinson, que la adoran desde que trabajamos en Yo no creo en los hombres. Con cada personaje que tengo, mi mamá es la que sufre, me pregunta por qué hago cada acción y le digo que así estaba escrito; se mete mucho en la historia, y eso me fascina.