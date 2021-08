FOTOS: Bárbara Mori y su transformación, de 'Mirada de mujer' a 'Rubí'

"Recuerdo que la primera escena de llanto de Mónica no pude dormir esa noche, estaba nerviosa y le dije a Angélica un consejo ella hermosa, me dijo tranquila, aquí no importa si sale lágrima o no, constrúyelo, vete a ese lugar y siente que lo viviste, y lo vamos a ver en tus ojos. A la hora de hacer la escena, cuando cortaron no podía parar de llorar, como si fuera una vivencia".