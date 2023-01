Estrena 'Marimar' y sigue 'María la del barrio', pero Thalía quedó "escamadita" por tantas telenovelas

Convertirse en estrella de la música y mantenerse vigente en fama, cariño y música es una tarea muy difícil que pocos artistas consiguen. Además, Thalía perdura como consentida protagonista de telenovelas en Televisa aunque difícilmente volvería a hacerlo

En las ocho preguntas de Jessie Cervantes con Thalía, desmenuzaron todo sobre su tema Psycho B*tch, y cómo la era digital le redituó buenos dividendos y augurios para su trayectoria artística, uno de cuyos recientes capítulos advertimos como conductora de los Latin Grammy 2022 en Las Vegas, Nevada.

¿Podemos esperar algo de Thalía en Hollywood? Me encanta y me divierte muchísimo actuar porque la paso maravillosamente dentro de la piel de un personaje distinto a mi forma de ver la vida. A lo que le saco es al proceso de filmación; quedé medio escamadita después de tantas telenovelas: ¡una tras otra, una tras otra! (risas), pero de que me gusta la actuación, me gusta. Cuando menos se lo esperen, los voy a sorprender; eso que ni qué. La vida es fabulosa; estar sano aquí lo es todo y estar con proyectos nuevos también da alegría. ¡Vamos con todo y lo que siga!

Actualmente, Thalía ocupa dos horas de programación en Las Estrellas, con la retransmisión de dos de sus 'Marías'.

'Marimar' estrena este martes 24 de enero a las 3:30 de la tarde en el canal principal de Televisa. Junto a Eduardo Capetillo, aquella historia de la costeñita vuelve a las pantallas.

Por su parte, 'María la del barrio' ya está en las últimas semanas de transmisiones en Las Estrellas.

Thalía le dijo a Jessie Cervantes, en una entrevista exclusiva, todo sobre su carrera musical y su reciente éxito Psycho B*tch.

¿Seguirás por el camino musical? Precisamente la música se trata de experimentar, de crear y creer, de dejarse llevar… Haré lo que mi corazón me dicte.

¿Qué planes tienes para el 2023? Pronto estaremos hablando de una sorpresa que les va a emocionar tanto como a mí. Vienen cosas espectaculares en las que he trabajado por años. Cerramos 2022 con felicidad, música y agradecimiento a mi público, a mi México amado que siempre me ha permitido crecer, experimentar y hacer las cosas que me salen del corazón.

Te ves espectacular rompiendo récords con Psycho B*tch, ¿esperabas este éxito? Estoy sorprendida porque el tema llegó a mí inesperadamente, como pasan las cosas buenas: llegó el track y me enamoré de su sonido electro pop y retro disco. Compusimos la lírica, la grabé, la escuché y sentí que no tenía el ADN de la música. Me llevé la música a la casa, y en cinco minutos salieron la idea, el concepto, y dije: “¡Wow!” Lo que amerita es ese tipo de spice, de atrevimiento y quedó padrísima. Me encanta porque es divertida, irreverente; te saca ese lado travieso que todo el mundo tenemos.

Cuando lo escribiste, ¿esperabas conseguir los récords que estás obteniendo? No; la verdad, hace rato que dejé de ver la vida en números y sólo reacciono cuando están en el antro escuchando la canción, bailando lo que está en las pantallas o que me mandan un Tik Tok de alguien que está haciendo un video. Ahí es cuando digo: “¡Wow, qué padre que les está gustando y les hace sentir bien, les hace sentir un poquito de alegría”.

Eso es justo lo que se necesita en estos momentos, ¿estás de acuerdo? Sí. La alegría, el sentirse bien, ligero… Sacar ese lado divertido que uno necesita; cuando oyes la canción, la sientes y empiezas a bailar, el cuerpo se deja ir y te sientes muy Psico B*tch (risas).

También ya eres la reina de las redes sociales, ¿qué te parece? Me divierto mucho porque es una conexión directa con la Thalifamilia; a través de estos años, desde el inicio de mi carrera, mis primeros fans, hasta el día de hoy, en que se han unido diferentes generaciones de diversos puntos del planeta, se ha convertido en eso: en una familia, y es una conexión de ver la vida desde una perspectiva de alegría, de “aquí te estamos acompañando, de ser original, de ser la maravilla que eres, no cambies”.

¿Esa alegría en redes sociales fue la que te dio para arriba durante la pandemia? Sin duda; fue fenomenal ver cómo toda esa gente se unía para poner mis canciones en tendencia, y más porque eso también unió generaciones. Ver a mamás que compartieron la vida y mi música conmigo ahora heredando de cierta forma ese gusto por mis canciones a sus hijos, es maravilloso. Tik Tok llegó para lograr muchas cosas para artistas como yo.

Sigue el chisme:

Exhiben los mensajes que Piqué nunca le respondió a Shakira

Shakira antes de ser famosa: a qué se dedicaba y lo diferente que lucía

Paparazzi que captó a Clara Chía lapida a Piqué: "Eres un mediocre"