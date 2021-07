Espinoza Paz no solo canta para 'La Desalmada', ¡también se luce como actor!

En la semana de estreno de 'La Desalmada' pudimos ver a Espinoza Paz como uno de los actores, pues tuvo una participación especial en la producción de José Alberto 'El Güero' Castro.

El poeta del pueblo apareció en el capítulo 'Estoy muerta en vida', como un músico que toca en la cantina de 'Flor' (Gaby Zamora). Ahí interpretó 'Contacto cero'.

Se trató de una canción muy personal para Espinoza, pues hace unos días, en una entrevista con Bandamax, confesó más detalles:

"Para mí ha sido muy especial poder trabajar en La Desalmada y que me dieran la oportunidad de escribir una canción especialmente para la telenovela y que me dieran oportunidad de participar con una canción que hice para mi vida personal, que es 'Contacto cero', y que se pueda introducir en la telenovela. Ha sido un placer estar participando con mi música.

"Me incluyeron en algunas escenas, sí fue una sorpresa porque me dijeron que si me animaba, y dije 'sí, ¿por qué no?' Es algo artístico, en los videos uno también actúa, no me pareció algo ajeno, me dejé llevar y traté de hacer el trabajo lo mejor.

Espinoza advirtió que aparecerá más veces en 'La Desalmada'. "Ya grabé bastantes (escenas), pero falta grabar otro puño más. Muy agradecido con la producción para hacerla ahí de actor".

