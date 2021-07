Erika Buenfil revela de una vez por todas si hay rivalidad con Angelique Boyer

A Erika Buenfil la aman y la odian al mismo tiempo en la telenovela Vencer el p@sado. Con su personaje de Carmen, la actriz regresó a los roles estelares luego de algunos personajes de reparto que ha sabido sacar adelante en los melodramas de las estrellas.

Ahora, acompañada de Angelique Boyer, Arantza Ruiz y Ana Paula Martínez, conforma el cuarteto protagónico de la más reciente producción de Rosy Ocampo, que trata sobre las diversas problemáticas que enfrentan las mujeres en redes sociales y plataformas digitales. Agradecida por la receptividad que ha tenido su papel, la artista habla con TVyNovelas revelando que en el elenco se respira armonía y que ninguna pretende opacar a la otra.

¿Con cuánta responsabilidad asumes el personaje de Carmen? "Con mucha, ya que es un gran proyecto y me tiene muy contenta. Creo que es un personaje con muchas facetas, que de pronto va a caer muy mal y quizá luego les caerá muy bien. Obviamente habrá gente que me quiera y gente que no, pues Carmen es una mujer clasista, muy rica, pero de pronto, las circunstancias la obligan a quedarse sola y a empezar de cero. Eso, ella no lo termina de asimilar y se vuelve simpática, muy chistosa porque de todo se burla, pero luego, su forma de ser cae mal. Yo digo que es un personaje muy padre porque sufre horrible, y en el fondo, dentro de ella, trae una tristeza de todo lo que le ha pasado con su matrimonio, con su condición de vida, con su situación económica, entonces, se da cuenta de que, en medio de la nada, no sabe hacer nada.

Lo tiene bien complicado entonces… "Es que nunca ha hecho algo por sí misma, siempre ha estado bajo la sombra de un hombre, y cuando despierta y abre los ojos, su primera reacción es ser un poco tosca, difícil. Quiere recuperarlo todo de un día a otro, pero no sabe cómo. Comete errores, seguramente, y poco a poco va a encontrar su camino.

¿Nunca te habíamos visto así? "No quiero decir que la gente nunca me había visto así, pero sí, la gente nunca ha visto esta nueva forma de interpretar un personaje. Ya me han visto llorar, y el principio de la telenovela sí es muy similar a lo que siempre he hecho en cuanto a drama y actuación. Pero a raíz de que ella (Carmen) sufre un cambio, van a empezar a ver a una Erika interpretando un personaje completamente diferente a lo que ya he hecho. De seguro otras actrices han hecho algo similar, pero yo no.

¿Ha sido un desafío para ti? "Sí, es que es terriblemente difícil porque tiene que caer mal cayendo bien. O sea, la gente me va a terminar queriendo por insoportable. Y es muy difícil encontrar ese punto intermedio de no caerle mal a la gente siendo grosera.

Erika Buenfil dice esto de Angelique

Pero, ¿te estás divirtiendo? "¡Claro! Todo el mundo se ríe de cuanta babosada digo porque tiene un tono de comedia y yo nunca lo había hecho en una telenovela. Por eso estoy feliz, me divierto teniendo una gran responsabilidad porque estoy interpretando a una mujer como muchas de mi edad, esas que sufren un divorcio, que enfrentan un engaño, un maltrato, que no saben cómo quedarse solas con tres hijos ni cómo salir adelante.

Primera vez que coincides con Angelique Boyer, ¿cómo ha sido el trabajo a su lado? "Ella es encantadora, una chava superprofesional, tiene claro su trabajo, sabe que es una estrella, entonces, pone el orden, es muy disciplinada, es una chica muy entregada a su carrera, como lo fui yo a su edad y como lo sigo siendo. Angelique no tiene una pose especial o que se porte diferente con los demás, sabe integrarse fácilmente, no chocamos una con la otra, cada quien tiene su carrera, cada quien tiene su lugar.

¿No compiten? "¡No! Para nada, nos disfrutamos mucho juntas; reconozco su belleza, ella reconoce mi carrera, yo la suya, cada quien está en su sitio. Entonces, no le veo ningún ego ni creo que ella lo sienta de mi parte. Eso lo manejamos cada quien por nuestra cuenta.

Con Sebastián venías de hacer Amores verdaderos… "Él es un gran amigo, es a toda mad... Esto fue como un reencuentro, nos abrazamos, nos queremos, siempre luchamos por tener éxito, por esta bien. Trabajar con él es muy padre.

