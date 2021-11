¿Eran reales las cachetadas entre Bárbara Mori y Yadhira Carrillo en 'Rubí'?

Con la retransmisión de 'Rubí' en Las Estrellas es inevitable recordar los pleitos, insultos y cachetadas que se daban Bárbara Mori y Yadhira Carrillo.

Y aunque en la televisión se hace magia, esos golpes entre las actrices resultaban más reales de lo que creíamos. Generalmente se utilizan trucos como cortes y edición, pero las intérpretes de 'Rubí' y 'Elena Navarro', lo daban todo como actrices.

Así lo confirmó hace tiempo Yadhira Carrillo, quien recordó que salía lastimada por las cachetadas:

"Nos abrazábamos y nos queríamos mucho. Nos pegábamos de a de veras porque nos decía Benjamín Cann, mi director: 'Es una y bien dada o muchas y mal dadas, entonces de una vez que quede a la primera, porque van a salir bien golpeadas después de estarse dando tantas mal dadas, entonces una fuertísima pero bien hecha'".

"A mí también me daba unos cachetadones que te lo juro me dolía hasta el oído. Muchas veces se me quedó marcada aquí en la mejilla la manota y ni modo, hay que ponerse hielo un rato", contó Yadhira a la prensa.

Y es que esas cachetadas sí que son legendarias:

