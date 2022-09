"Era ingenua y me decían que tenía que enseñar más": Palmeira Cruz recuerda su inicio en tv

Palmeira Cruz interpreta actualmente a Betina en la telenovela "La Madrastra". El personaje ha sido especialmente emotivo para Palmeira porque le ha permitido perdonarse a sí misma, es decir, saldar cuentas pendientes con la Palmeira que, siendo muy joven, llegó de León a la Ciudad de México en busca de convertirse en actriz.

“Yo tenía muchos resentimientos conmigo, con mi pasado, con lo que había vivido y la manera en que lo afronté. Pero este personaje me ha ayudado a entender que me tocaba vivir eso y ser así porque yo tenía que sobrevivir y tenía que aprender a protegerme. Ahora ya no es tan fácil que me cuenteén, me manipulen o me engañen".

Betina es víctima de una red de trata de personas. El personaje es engañado, abusan de su ingenuidad y la manipulan. En la vida real, Palmeira no vivió ese extremo pero sí recuerda que fue víctima de engaños y manipulaciones de parte de personas que trataban de aprovecharse de ella y su sueño de ser actriz.

“Muchas personas, cuando yo llegué de León, me decían que tenía que ser de cierta manera para conseguir las cosas, que tenía que ser más provocativa, enseñar más, ser más sexy y más sensual para llamar la atención y conseguir ciertas cosas”.

Palmeira, actualmente, de hecho colabora y está en contacto con mujeres que han sido víctimas de la trata de personas o que son obligadas a prostituirse. La actriz desarrolló esa relación a partir de una asociación a la que se acercó hace dos años, cuando hizo la película “Inocente tentación”, cuya trama es muy parecida al caso de Debanhi Escobar.

Desde entonces, Palmeira se ha convertido en una activa defensora de los derechos de las mujeres y el personaje de Betina en La Madrastra le permitió avanzar en ese sentido.

“Me di cuenta de que no tengo nada que reprocharme. Me tocó vivir eso para sobrevivir. Pero una vez que me di cuenta de que por ahí no era el camino que quería para mí, entonces vas buscando otras oportunidades para que tus éxitos sean producto de tu trabajo y tu talento”.