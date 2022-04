Emmanuel Palomares guapo y sexy, pero violento en 'La Herencia'

Aunque hoy es un cotizado galán de la pantalla latinoamericana, Emmanuel Palomares llevó una vida “normal” hasta los 18 años, cuando decidió tocar puertas en el mundo de la actuación. En ese entonces, el joven estudiante de Periodismo, nacido en el estado de Trujillo, en Venezuela, tenía muchas ilusiones y sueños que luego fueron cumplidos cuando llegó a México en 2012 para prepararse y forjarse una carrera.

Estudió en el CEA, participó en algunos capítulos de Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe, hasta que finalmente llegó su primera gran oportunidad con una intervención en la telenovela Pasión y poder, de José Alberto Castro. Lo demás es historia, le siguieron seis telenovelas más hasta llegar a La herencia, en la que desata pasiones como uno de los cinco hermanos protagonistas que dejan sin aliento a las televidentes.

Simón del Monte es el nombre de su personaje en esta historia que lo aparta del clásico niño bien y lo pone en otra posición: en la de un hombre violento y agresivo que se verá en problemas por agredir al rol que hace Michelle Renaud. En la hacienda donde se graba el melodrama estelar de las estrellas, el histrión de 31 años nos revela todos los detalles de este regreso a la pantalla tras el éxito que tuvo con Vencer el desamor.

¿De qué manera describes a Simón? Yo lo veo como un hombre orgulloso, lleno de mucho ego, de mucho rencor y dispuesto a hacer lo que sea por defender a su familia. Sin embargo, tiene muchas cualidades porque es un tipo justo, pelea por la justicia y eso es lo que más me hace conectar con él. Por supuesto que todos los personajes tienen algo similar y algo completamente opuesto, y este no es la excepción, pero me cae bien Simón, a pesar de que tendrá debilidades y personas que lo van a sacar de su centro, y es cuando pierde el control siendo psicólogo.

¿Cómo ha sido el unirte al equipo de trabajo de Juan Osorio y Roy Rojas? Padrísimo, estoy muy agradecido con la producción por la invitación a este proyecto tan ambicioso y lleno de tantas historias y tanto drama, porque aquí venimos con el melodrama a todo lo que da.

En esta historia son cinco hombres los protagonistas, cuando generalmente son mujeres, ¿se han acoplado perfectamente? Claro que sí. Ha sido realmente divertido, agradable, sólo puedo decir cosas positivas. Tengo cuatro compañeros superprofesionales que aman este oficio, entonces eso hace que, de entrada, uno se la pase bien. Como somos cinco hermanos, nos toca grabar mucho juntos, y con ellos los días son más ligeros y más alegres. Creo que no hay nada más gratificante que pasarla bien mientras trabajas.

¿Cuánto tiempo llevas haciendo televisión? Comencé a los 18 años en Venezuela, y ahorita tengo 31, o sea, que ya van unos 13 años. Confieso que estoy agradecido, que los proyectos que han llegado a mi vida me han nutrido, es parte de la siembra, del camino. Esta telenovela es muy especial para mí porque es un personaje complejo que tiene muchas capas, ya que de repente veremos a un Simón que no tiene filtros, que puede resultar muy ofensivo y agresivo, pero al mismo tiempo lo veremos encerrado en su habitación sintiendo culpa y dolor, llorando por sus hermanos y por su familia. Como intérprete eso me emociona mucho, sobre todo luego de venir de un proyecto como Vencer el desamor, en el que hice a unos gemelos, entonces, ahora hacer un rol tan distinto y tan oscuro me llamó mucho la atención.

Dicen que los actores siempre aprenden con sus personajes, ¿a ti qué te está dejando Simón? Uno aprende muchísimo, porque, en parte, el actor es como el psicólogo de sus personajes, uno los construye, uno los crea y los conoce a nivel emocional, y ahora, en este caso, hago a un hombre que precisamente es psicólogo, entonces imagínenme siendo psicólogo de otro psicólogo, porque aparte él pierde el control, y veremos cómo le hace la vida imposible a Sara, que es Michelle Renaud, hasta el punto que lo van a demandar por violencia de género. Estamos tocando temas muy extremos de repente, porque llegamos a un melodrama profundo, pero todo para que la gente se entretenga y aprenda.

¿Te hubiera gustado estudiar también Psicología? Claro, por supuesto, la Psicología es una carrera muy bonita, y lo curioso de la vida es ahora estoy viviendo la experiencia de lo que hubiera sido. Y pues agradezco que las producciones muestren estas profesiones que son tan interesantes.

¿Sientes que al tocar el tema de la violencia de género están aportando su granito de arena para visibilizar esta problemática social? Eso viene a nivel personal, porque la historia la hacen los escritores, los productores… Uno lo que hace es interpretar un personaje, pero definitivamente vamos a entretener, vamos a ser un ejemplo dentro de la novela, de las situaciones cotidianas, por eso nunca van a faltar las personas que se identifiquen, que se rían o se conecten de algún modo.

Te veremos llorar en esta producción, ¿te sale fácil el llanto? Pues, como un actor que construye un personaje a través de análisis, te digo que soy capaz de tocar las emociones que al personaje le correspondan, y eso va a depender de las circunstancias. Si es un hombre que enfrenta un duelo, una muerte, trato de conectarme con todo lo que está sintiendo en ese momento para transmitirlo.