Elissa Marie, hija de Geraldine y Gabriel, quiere conquistar el mundo con proyectos en inglés

El día de la presentación a prensa de la telenovela Si nos dejan, Geraldine Bazán esperaba detrás de las cámaras mientras su hija aparecía en pantalla. La observaba con un brillo muy particular en sus ojos, y a escasos metros supervisaba cada entrevista que la niña de 12 años concedía con la amabilidad característica de quienes comienzan en el medio. La hija que tuvo la actriz con Gabriel Soto debutó en Televisa con un personaje cuya trama se enfoca en una problemática que, tal vez, le ha tocado vivir en carne propia: ser hija de padres divorciados.

Cumplirá 13 años en febrero, pero ya es toda una señorita que, incluso, aparenta más edad, no sólo por su físico, sino por las respuestas ante nuestras interrogantes. Su parecido con su madre es impresionante. Cualquiera que hubiera conocido a Geraldine cuando trabajó en María la del barrio, en 1996, coincidiría en esta comparación. ¡Son idénticas!

“MIS PAPÁS SIEMPRE ME HAN APOYADO Y ME ANIMAN A LUCHAR POR MIS SUEÑOS”

Aunque ya había hecho algunos personajes muy pequeñitos, esta es la primera vez que la primogénita del recordado “feo” de Amigas y rivales obtiene un personaje que va en toda la historia.

“Hice un casting y me encantó el resultado, porque al ser mis padres artistas, yo decidí no usar sus apellidos, me presenté como Elissa Marie en lugar de Soto o Bazán. Me dieron el papel sin saber de quién era hija, y eso me conmovió mucho, me inspiró saber que lo había hecho bien y que sí daba para el perfil del personaje”, nos dijo la intérprete que resalta el verde de sus ojos con un ligero maquillaje en tonos rosas.

En el estreno del melodrama, su orgullosa madre le tomó fotos con el celular teniendo como fondo un back que lleva el nombre de la producción protagonizada por Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas. Elissa sonreía discretamente, hablaba firme y segura sobre sus planes, y nos dejó ver lo aprendido en casa. Ella busca su propio camino, quiere llegar lejos, pero sin palancas: “Al final, admiro mucho a mis papás, pero es diferente cuando uno logra sus objetivos trabajando duro, a que te den una oportunidad por venir de donde vienes, por tus padres”.

Sofía, su papel en la telenovela que arrancó el mes pasado en el horario estelar de las estrellas, es la hija del protagonista, con quien logró una bonita relación. “Van a ver su crecimiento emocional en la trama, pues está en plena pubertad y a veces se pone sangrona. Pero en realidad es una niña muy inteligente; yo estoy muy emocionada de que ya la estén viendo en México”, destaca Elissa sobre el proyecto que primero se transmitió en Estados Unidos con números que aplastaron a su competencia directa: Telemundo.

“ESTOY CONSCIENTE DE LAS COSAS BUENAS Y MALAS DE LA CARRERA” Al preguntarle si ella se parece a Sofía, la casi jovencita manifiesta que tienen en común lo mucho que les importa su familia. “Ella siempre está pendiente de su papá y su mamá. En este caso, yo soy así con ellos y con mi hermanita (Miranda). También nos parecemos en la amabilidad, y bueno… Las dos somos unas preadolescentes que apenas están aprendiendo a lidiar con todo esto”, recalca la estrella naciente. El interés por la actuación no le vino de la noche a la mañana, creció viendo el trabajo de sus padres y así se enamoró del oficio.

“Ahora estoy consciente de las cosas buenas y malas de la carrera. Pero se me hace que la actuación va más allá de pararte frente a una cámara y leer un parlamento, creo que es un arte que tiene que ver con los sentimientos. Yo quiero hacer diferentes proyectos, tal vez en inglés, pues hablo bien el idioma y me gustaría salir de esta burbuja”.

Para ella, los estudios son lo más importante, y aunque todavía le queda mucho qué pensar sobre su futuro, está clara en que la actuación debe ir acompañada de una formación académica.

“Me encanta actuar, pero debo enfocarme en la escuela también. Obviamente en mis planes está hacer una carrera en la universidad, pese a que todavía no tengo claro qué carrera estudiar”, finalizó Elissa, quien ha recibido y puesto en práctica los mejores consejos por parte de sus padres: “Ellos siempre me han apoyado, me animan a luchar por mis sueños; luego, cuando me enseñan sus escenas de telenovelas, se siente raro verlos interpretar a alguien que no son”.

