El extraño retorno de Diana Salazar: la terrorífica telenovela que vinculó a Lucía Méndez con los 'narcosatánicos'

Las audiencias mexicanas no sabían lo que estaban a punto de ver cuando, el 11 de abril de 1988, sintonizaron el primer capítulo de El extraño retorno de Diana Salazar, la nueva producción de los responsables de Cuna de Lobos y vehículo de lucimiento para la carrera de Lucía Méndez.

Lo que en un principio parecía ser una historia de amor de época marcada por las intromisiones de una tercera se convertía poco a poco en un cuento paranormal donde la brujería, la pasión y unos temibles ojos amarillos hacían acto de presencia para alterar las emociones de los espectadores.

La telenovela, hoy considerada un clásico de culto, no solo atrapó al público durante los 9 meses que se prolongó su transmisión, también desató todo tipo de historias sobre su producción, la rivalidad entre su protagonistas y un terrible rumor que enlazó a Lucía Méndez con una de las bandas criminales más sanguinarias de México.

Alma Muriel, Lucía Méndez y Jorge Martínez en El extraño retorno de Diana Salazar (Televisa)

Esta es la historia detrás de El extraño retorno de Diana Salazar.

¿De qué trataba El extraño retorno de Diana Salazar?

Escrita por Mario Cruz, ganador de una mención honorífica en el Concurso de Escritores de Telenovelas de Televisa de 1986, El extraño retorno de Diana Salazar contaba la historia de tres personajes en dos épocas diferentes: el Virreynato de la Nueva España en 1640 y el México moderno de finales de los ochenta.

En el primer escenario vivía Leonor de Santiago (Lucía Méndez), una joven de alta alcurnia que estaba a punto de casarse con el potentado Eduardo de Carbajal (Jorge Martínez). Sin embargo, la examante de este, Lucrecia (Alma Muriel), decide interponerse en los planes y acusa a Leonor de brujería ante la Iglesia. Después de que se comprueban los poderes paranormales de la chica, la Santa Inquisición condena a los futuros esposos a morir en la hoguera.

Lucía Méndez y Jorge Martínez en El extraño retorno de Diana Salazar (Televisa)

Trescientos años después, Leonor de Santiago ha reencarnado en Diana Salazar (Mendez), una joven perturbada por los extraños poderes telequinéticos que padece. Buscando una solución a sus problemas, la universitaria acude con la psicóloga Irene del Conde (Muriel), quien logra descubrir su historia.

Como si se tratase del destino, Del Conde es la reencarnación de Lucrecia y Mario Villarreal (Martínez), un apuesto caballero que se cruza en el camino de ambas, es la nueva vida de Eduardo, condenando a que la historia trágica de los amantes se repita... a menos que Diana haga algo al respecto.

La rivalidad entre Lucía Méndez y Alma Muriel

Como era una tradición en las telenovelas de la época, El extraño retorno de Diana Salazar tenía un elenco impresionante más allá de sus tres interesantes protagonistas: Alejandro Camacho, Adriana Roel, Patricia Reyes Spíndola, Carlos Cámara, Rosa María Bianchi, Alejandro Tommasi, etc.

Aunque el compañerismo era constante en los foros, el ambiente de trabajo comenzó a complicarse gracias a los intentos de rivalizar con Lucía Méndez de Alma Muriel.

Lucía Méndez y Alma Muriel en El extraño retorno de Diana Salazar (Televisa)

"(Alma Muriel) era una mujer muy temperamental que a veces se peleaba conmigo porque quería publicidad y yo me hacía la loca" recordó Méndez al programa 'Las 5 Mejores' del canal Tlnovelas. "Carlos Tellez me decía: 'Aguas, porque esta quiere un escándalo. Ponte abusada'. Entonces ella llegaba y me decía cosas y yo ni la pelaba".

Curiosamente, este no fue el único problema al que se enfrentaron Lucía Méndez y la producción de El extraño retorno de Diana Salazar durante su producción y después de su presentación al público. Entre sus controversias más grandes destacan las críticas de sectores conservadores que veían como un 'sacrilegio' la historia de brujería y reencarnaciones presentada en la telenovela. También hubo un largo conflicto legal por los derechos que impidió que la exitosa novela pudiera retransmitirse por más de tres décadas.

Los extraños eventos en el foro de El extraño retorno de Diana Salazar

Como suele suceder en este tipo de proyectos, la producción de El extraño retorno de Diana Salazar se vio atosigada por eventos paranormales.

El más extraño fue el que protagonizó Patricia Reyes Spíndola en su papel de Jordana Núñez. Según el director de cámaras Gabriel Vázquez Bulman, en una de las escenas donde la actriz parecía estar poseída, las luces del foro comenzaron a tronar sin razón aparente.

"Es algo que yo nunca había visto en todos mis años de vida en un foro: las lámparas empezaron a tronar", contó al crítico Álvaro Cueva. "Imagínate la energía y yo no creo en brujerías".

¿Lucía Méndez fue 'narcosatánica' después de El extraño retorno de Diana Salazar?

Curiosamente, ningún evento paranormal estuvo al nivel del terror que vivió Lucía Méndez debido a su trabajo como una mujer con poderes y ojos amarillos.

En 1989, la actriz y cantante fue acusada de ser miembro de la banda de los 'narcosatánicos', como se le conoció a un grupo criminal cuyas sanguinarias acciones desataron el terror en el centro de México. Los medios, sin corroborar la historia, incluso afirmaron que Méndez había sido amante de Adolfo de Jesús Contanzo, líder de la agrupación.

Lucía Méndez en El extraño retorno de Diana Salazar (Televisa)

"Fue un escándalo. Es lo peor que me ha pasado en mi carrera. Yo tenía tres meses de haber parido a (su hijo) Pedro Antonio, no había salido ni a la puerta y ya era satánica", contó la actriz en 2021.

El problema se solucionó después de que una representante de Méndez acudió al Reclusorio Norte y grabó a dos miembros de los 'narcosatánicos' afirmando que nunca habían conocido a la intérprete de Diana Salazar y que esta jamás había formado parte de su organización. La grabación fue compartida a los medios durante la presentación del álbum Lucía es Luna morena ese mismo año. Asunto arreglado.

