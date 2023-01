El día que Emilio Azcárraga llamó a 'Soraya Montenegro' a su oficina y Thalía se enojó

Es indiscutible que 'Soraya Montenegro' es una de las villanas más icónicas de las telenovelas luego de robar cámara en 'María la del barrio', y ese fenómeno lo pudo distinguir el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, quien mandó llamar a su oficina a Itatí Cantoral.

La hija de Roberto Cantoral había estudiado en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y realizó pruebas para ser la protagonista de la telenovela, aunque al final la producción decidió que haría un mejor trabajo como villana, mientras que Thalía fue elegida como la protagonista.

"Fue el minuto que cambió mi destino, ese personaje. Le agradezco muchísimo. Yo estaba inexperta, recién empezando mi carrera y Beatriz Sheridan era la directora, ella me decía que la imitara, que hiciera la voz más gruesa, y ella hacía la escena; y yo como quería ser muy disciplinada, la imitaba, y ('Soraya') se robó la novela", le dijo Itatí a Gustavo Adolfo Infante en una entrevista.

Itatí Cantoral en exclusiva:

¿Por qué Soraya Montenegro tuvo dos muertes en 'María la del barrio'?

'Soraya Montenegro' tuvo dos muertes en 'María la del barrio'. Primero cayó de un edificio, como estaba contemplado en un principio. Pero cuando decidieron 'revivirla', apareció en un hospital, y tras rehabilitarse, se casó con un millonario (el padre de 'Alicia', conocida como "la maldita lisiada"). Así que la malvada volvió para cobrar venganza hasta que murió definitivamente en un incendio.

Fue tal el impacto de la villana de la historia, que Emilio Azcárraga Milmo llamó a su oficina a Itatí Cantoral para convencerla de volver. "Nunca en mi vida me había llamado Emilio Azcárraga. Yo estaba... había oído tantas historias, y él me imponía mucho. Tú lo veías y se te querían caer los calzones porque energéticamente era un hombre que impone. Te decían que si te pedía andar con él, que si te iban a correr, habían muchos mitos de qué pasaba cuando te citaba", recordó la actriz.

El dueño de Televisa la quería convertir en una estrella.

"Me observaba mucho, me preguntó si cantaba. Me dijo que era amigo de Emilio Estefan, me quería hacer un disco. Me dijo 'quiero decirte que te llevaste la novela, ponte a adelgazar porque te queremos hacer una estrella'. Me preguntó: '¿y por qué tu papá no me dijo que estabas aquí? Me dijo 'pues qué huevos tienes'", contó entre risas al recordar ese encuentro con el empresario.

"Mi personaje era el top, para él yo era un fenómeno, y me lo gané solita... Entonces me dijo 'ah, pues voy a ver a tu papá y le voy a decir que su hija es una cabrona, porque yo ni sabía que estabas aquí'", contó Itatí, quien no quería que 'Soraya' reviviera, hasta que el empresario la persuadió:

"Yo no quería regresar y le invento que tenía un (contrato) publicidad me preguntó '¿cuánto quieres?. Yo le decía 'yo lo que quiero es trabajo'... y me dijo 'te voy a dar esta cantidad de dinero. Thalía se enojó un poco, se va a ir una semana... pero vas a seguir tú'. Yo estaba inmensamente feliz, la verdad, y pues (su personaje) revivo; y más polémica, 'Soraya' tenía esa magia, que me tocó a mí gracias a Dios", contó Itatí Cantoral.

Sigue el chisme:

Así luce la hija de Yuri adoptó a sus 45 años

Mira cómo luce actualmente 'Bruce Bolaños' de 'Matilda'

Ex esposa de Matías Novoa hace inesperada declaración sobre el actor