'El Güero' Castro lo confirma: Rebecca Jones deja 'CABO' y qué actriz la sustituye

José Alberto Castro confirmó que, por mutuo acuerdo, se decidió que Rebecca Jones deja la producción de 'CABO' para concentrarse en su salud.

En entrevista con Televisa Espectáculos, ' El Güero' confirmó que Azalea Robinson toma el lugar de Rebecca Jones con el mismo personaje y ya comenzó a grabar. "La historia requiere a 'Lucía' presente, a esta madre que está peleando en este confrontamiento de hermanos".

Sin embargo, explicó lo difícil que fue tomar la decisión: "Afortunadamente ella va mejorando cada día más, pero sí es importante, sobre todo en esta etapa donde vamos a estar trabajando en las locaciones, fuera de la ciudad, que ella pueda dedicarle tiempo a su salud".

"Fue una decisión difícil, para mí fue encantador trabajar con ella, es la primera vez que trabajaba con ella, encontrar una actriz con la calidad que ella tiene fue maravilloso. Pero la producción más importante es la vida de uno".

Explicó que se avecinan días pesados de trabajo en locaciones que pronto se verán en pantalla: "Es un momento delicado en el que nuestra situación de estar de tres semanas en la parte de Los Cabos y La Paz, eso hace muy complicado poder seguir con ella. Obviamente, lo platiqué con ella, me dijo 'Güerito, me da mucha pena pero creo que seguir en el barco sería complicado para los dos y me da miedo no cumplir'".

Azalea Robinson aparecería en la telenovela en aproximadamente tres semanas.

Hace unos días, la oficina de un comunicado se informó que Rebecca Jones dedicaría su tiempo y esfuerzo para recuperarse, pero no habían confirmado si dejaría la telenovela.

Sigue el chisme:

Meghan Markle tiene rasgos manipuladores a causa de su signo zodiacal

Este TikTok muestra cómo serían las Kardashian-Jenner sin cirugía

Sandra Echeverría revela detalles de su separación con Leo de Lozanne