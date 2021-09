Eduardo Santamarina, el villano de 'La Desalmada': "Controlador, manipulador y soberbio"

En la televisión es un pervertido villano que hace la vida imposible a todo aquel que se le atraviesa. Pero en la realidad, Eduardo Santamarina es de los actores que siempre está de buen humor y su trato hacia los demás es de cortesía y educación. El actor regresó a los dramáticos de Televisa interpretando al villano de La Desalmada, Octavio Toscano, el personaje que desata todos los acontecimientos de esta exitosa producción, y el hombre al que todas aman y odian al mismo tiempo. Desde la hacienda El Primor, el artista revela a TVyNovelas que no cree en las etiquetas, y que prefiere ponerse en los zapatos del otro para descubrir el origen de sus acciones.

Después de ser el príncipe azul de las mujeres, ahora te vemos como el villano. ¿A qué se debe eso? Desde hace unos cinco años para acá me han tocado este tipo de personajes, y yo estoy muy feliz de hacerlos porque obviamente mi rango de actor crece y vamos aprendiendo de cada reto. Creo que los villanos tienen más defectos que virtudes, entonces, estoy como esponja, aprendiendo y absorbiendo de estos roles.

¿Estos personajes te buscan a ti o tú a ellos? Ellos me buscan a mí; yo no sé de qué tengo cara ahora, pero ellos últimamente me han buscado.

¿No ha hecho falta que tú toques la puerta? No, para nada. Cuando me preguntan los productores si no me importa hacer a un villano, yo les digo que no, que me hace feliz ser el villano. Entonces empecé a hacer uno, y mira cuántos llevo, van como cinco. Es como todo en la vida, se ha ido como hilo de media.

¿En qué se diferencia Octavio de los demás? Creo que hay un común denominador en todos los villanos, y es que son controladores, manipuladores, soberbios, pero detrás de todos esos defectos hay un profundo miedo, y por eso, entonces, arman su caparazón para no quedar en evidencia ante los demás. Por eso son tan egocéntricos, tan tercos, y a veces no se ven como el malo.

¿Los justificas? Puedo entenderlos, no los cuestiono, es que todo tiene un porqué. Uno no se vuelve malo o bueno con una varita mágica, ambos roles tienen una razón. Nadie nace siendo bueno o malo, es la misma vida y la educación que tenemos desde niños lo que nos convierte en un ser humano con más virtudes que defectos, y viceversa.

¿Cómo se porta José Ron como hijo? Bueno, él es un tipo maravilloso, yo lo que aplaudo mucho de mis compañeros, sobre todo cuando no nos conocemos, es que sean disciplinados, que sean apasionados, que les guste su trabajo y sean generosos. En el caso de Pepe, aparte de tener otras cualidades, es un gran ser humano. Por eso estoy como caballo de hacienda, muy contento de que él sea mi hijo en esta telenovela. Son escenas muy fuertes, muy emotivas, de mucho carácter, de mucho pleito, porque también como padre e hijo hay mucho roce.

Hay mucha mujer guapa en La desalmada, ¿cómo ves a tus compañeras? Marjorie es hermosa, es la primera vez que trabajo con ella y me llevé una grata sorpresa. Es que uno las ve y dice: “Qué mujer tan guapa”, pero no sabemos que por dentro son igual de bellas. Con Marlene es mi tercera telenovela, ya nos conocemos y es una gran compañera, muy generosa, disciplinada.

¿A ti también te vamos a ver en traje de baño durante los próximos capítulos? Imagínate yo con mi cuerpo de volován (risas). Pero no importa, también hay señoras que les gustan estos cuerpos y por eso las complacemos. Ahora, si los quieren más definidos, ahí está el de mi hijo José Ron. Yo tengo 53 años y no soy tan disciplinado con la comida como mi mujer, ella tiene 50 y parece de 19; yo soy mucho más desordenado, subo y bajo como el dólar, pero bueno, es que llegamos a cierta edad en la que no es tan fácil bajar de peso.

La telenovela ha registrado altos números de rating, ¿a qué crees que se deba? Principalmente a la audiencia, al público, porque sin ellos, nosotros no somos nada. Gracias a su apoyo es que estamos en el primer lugar desde que arrancamos. Yo me fijo mucho en los comentarios de la calle; ahora que fui al pueblo (Malinalco) a comprar unas cosas, la gente se acercaba, me hablaba por el nombre de mi personaje, y eso nos dice que están enganchados con el proyecto.

