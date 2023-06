¿Dónde está Adela Noriega? Eduardo Yáñez quiere hacer una cuarta telenovela con ella

Fue Eduardo Yáñez el último galán de Adela Noriega en una telenovela mexicana antes de que la actriz decidiera retirarse y dedicarse cien por ciento a su vida personal.

En 2008, Fuego en la sangre permitió a la pareja reunirse por tercera vez luego de los exitosos melodramas Dulce desafío y Guadalupe. Quince años después, la artista sigue “desaparecida” del ojo público y el actor mantiene su primer crédito en los proyectos en los que participa, afianzando una carrera en todo el continente.

Yáñez cumplirá 63 años el próximo 25 de septiembre, y suma ya 23 telenovelas, demostrando su talento en diferentes países y cadenas televisivas, por lo que agradece que lo sigan contemplando para los melodramas que le dan la vuelta al mundo.

Pero, ¿llegó a imaginarse en sus primeros años como actor que a esta edad podría protagonizar y encabezar el reparto de una historia? Así contestó a TVyNovelas: “Es que uno trabaja para eso, para tener continuidad y para seguir dentro de la carrera. De esto vivimos, de esto comemos, así que el hecho de tener trabajo a estas alturas de mi vida me hace sentir muy afortunado”.

Retirarse de la pantalla como lo hizo Noriega no está contemplado para el histrión, pues aunque respeta las razones que haya tenido Adela, él anhela llegar a viejito desarrollando su profesión:

“No, yo no haría eso, yo amo esta carrera; no digo que ella no la ame, Adela es una persona que yo quiero muchísimo, agradezco mucho las tres telenovelas que hicimos y espero hacer otra con ella si a algún productor se le ocurre o el tiempo nos da chance, sería padrísimo, ella es excelente amiga y compañera. Pero yo sí quisiera llegar como López Tarso, trabajar hasta que me dé el soponcio en el escenario”.

Recientemente, el productor Nicandro Díaz lo anunció como uno de los protagonistas de su nueva novela, Golpe de suerte, en la que compartirá elenco con Mayrín Villanueva, Marjorie de Sousa, Eva Cedeño, Gonzalo García Vivanco, Daniela Martínez y Carlos Said. En este proyecto se aleja de los hombres ricos y poderosos para encarnar a uno humilde que lo llevará al extremo.

“Mi personaje se llama Nacho Pérez, el de Mayrín es Lupita, somos esposos, estamos a cargo de una familia de dos hijos, venimos de un barrio y somos muy aspiracionistas; cuando viene la oportunidad de un premio, para ella lo más importante es sacar a la familia adelante, yo lo que quiero es hacer campeón de Latinoamérica al equipo de sóccer del barrio, entonces tenemos intereses muy diferentes”.

¿Y dónde está Adela Noriega?

La respuesta corta es que sigue siendo un misterio. Sin embargo, hace tiempo el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que Adela Noriega residía en Polanco, en Ciudad de México. “Por respeto a su individualidad y su privacidad no voy a decir en dónde, pero sé en qué edificio y calle vive”.

Sobre a lo que se dedica añadió: “Tiene una compañía de bienes raíces y tiene terrenos, departamentos y casas”. Con respecto a que nunca se deja ver Adela Noriega explicó: “Yo creo que no sale a ningún lugar, no se le ve en restaurantes, centros comerciales, en ningún lugar”.

