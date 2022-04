Diego de Erice maltrata a Gloria Aura como 'Cornelio', el villano de La herencia'

Por primera vez, Diego de Erice enfrenta el reto de encarnar a un villano de telenovela en La herencia, en cuya historia, producida por Juan Osorio y Roy Rojas, da vida a un alcohólico que violenta a su mujer. “Me ha tocado ver un sinfín de historias y grabar telenovelas donde de repente el villano cachetea a la protagonista y no hay consecuencias…”, nos dijo el actor, quien aseguró a TVyNovelas que en este melodrama las cosas han cambiado, y cómo se ha preparado junto con Gloria Aura, su mujer en la trama, para grabar las escenas de abuso y de violencia.

¿Cómo te has sentido en tu regreso a las telenovelas con La herencia? Muy bien, pero debo decir que fue una decisión muy importante y difícil porque tuve que dejar un proyecto muy exitoso como lo es Inseparables; terminé de grabar la segunda temporada, se autorizó la tercera, y nadie pensamos, ni siquiera la producción, que fueran a adelantarse las grabaciones, y yo ya había tenido pláticas con Juan Osorio y Roy Rojas para La herencia, así que qué mejor regreso que con dos grandes productores, en un horario estelar y con un antagónico divino, ¡estoy muy contento!

¿Es la primera vez que interpretas a un villano? Sí, es la primera vez que hago un antagónico; Cornelio Pérez es un hombre que está dispuesto a todo por proteger a su familia, es un hombre muy duro que tiene problemas con el alcohol, abusó de su mujer en algún momento y la historia lo plantea. De hecho, durante el desarrollo del melodrama iremos viendo la violencia que ejerce contra ella.

Sin duda es un tema muy sensible… Sí, pero considero que es algo que se tiene que retratar; cuando grabamos fue fuerte, y cuando revisamos las escenas también fue muy fuerte, pero creo que hoy por hoy es importantísimo mandar el mensaje de lo que está mal; al final de la historia, el antagonista va a ser castigado. El maltrato a la mujer me parece inconcebible, de lo más bajo que puede haber, y ahora me toca retratarlo en esta telenovela.

La violencia hacia la mujer era algo que incluso se normalizaba en algunas historias, pero afortunadamente, los tiempos han cambiado… Así es. Me ha tocado ver un sinfín de historias y grabar telenovelas donde, de repente, el villano cachetea a la protagonista y no hay consecuencias, y en esta telenovela me parece un gran acierto que, al primer golpe, levantón de manos o cualquier intento de violencia, tanto física como emocional o verbal, se van al Ministerio Público a denunciar. Es importante enviar este mensaje a la sociedad: ¡Ni una más!

¿Te ha costado trabajo este personaje? Mucho, porque normalmente me identifico con mis personajes, pero en esta ocasión sólo muy poco. Me identifico con Cornelio por el lado de defender a su familia a toda costa, pero cruza una línea que yo no podría.

¿Cómo te preparaste para interpretarlo? En la conducción la gente me conoce como soy, con mi sentido del humor y sarcasmo, pero en una telenovela me toca crear desde cero al personaje, y en este caso le puse a Cornelio una voz diferente a la mía, más grave y profunda, un poco ríspida por los problemas que tuvo con el alcohol. Además de la preparación física, prometí que no iba a juzgar las maldades del personaje; es decir, que estando en escena no me iba a quedar corto y que lo iba a llevar hasta las últimas consecuencias. También me prometí que el personaje se iba a quedar ahí, en el corte, y luego sacaría la energía negativa porque nunca me había pasado que grabar una telenovela fuera tan desgastante emocionalmente, hay escenas muy fuertes de abuso, donde incluso hay intentos de violación, muchas peleas y golpes.

¿Cómo le has hecho para grabar esas escenas con Gloria Aura, tu mujer en la trama? Hay que marcar muy bien las escenas, no se improvisan, y ella lo hace maravilloso; siempre trabajamos desde el respeto, y hemos tenido que hablar muchas veces antes de grabar para marcar paso a paso cada escena, que ella sepa en qué momento la voy a tomar de la muñeca o de la cintura, o si tenemos que llevar las cosas a un plano más fuerte físicamente, para poder tener el resultado que buscamos. Y al final de cada escena nos damos un abrazo desde el amor, lloramos y sacamos eso que nos da tanto asco y tristeza. Ahora sí que nos ha tocado hacer catarsis y depurar esa energía.

¿Te ha gustado ser villano? La verdad, no me encanta hacer maldades, pero estoy disfrutado mucho este reto actoral, y gratamente nos hemos sorprendido todos, porque creo que las escenas las hemos llevado, incluso, dos graditos arriba de lo que se creía que podíamos hacer, y eso a mí me da una satisfacción enorme.