Detrás de los personajes de "Senda prohibida"

La nueva versión de ‘Senda prohibida’ tiene un triángulo amoroso que promete volver a hacer historia, como lo hizo hace 65 años. En esta ocasión, Ela Velden, Raúl Méndez y José Manuel Rincón son los protagonistas de esta serie que se transmitirá por ViX.

Esto fue lo que nos platicaron.

Nora es una chica nacida en una familia humilde. Es muy bella, y desde niña se sintió fuera de lugar, incluso fantaseaba con la idea de haber sido la hija robada de algún potentado minero que regresaría a reclamarla y devolverla al mundo de lujos y comodidades al que ella creía pertenecer.

Al crecer, trató de llevar esa vida por medio de un esposo que la rescatara de la pobreza. Así se involucró, primero, con un rico minero de su pueblo natal, a quien después de destrozarle el matrimonio y dejarlo en la miseria, abandonó creyéndolo muerto. Nora huyó a la Ciudad de México a vivir con su prima, con quien comparte un cuarto de vecindad. Ahí conocerá a Roberto, quien aunque le resulta sumamente atractivo, no deja de ser hijo de familia que no cuenta todavía con dinero propio y no puede darle la vida que ella desea.

Su destino cambiará cuando conozca a Federico, el padre de Roberto, quien se convierte en el blanco de sus ambiciones materiales. Aunque Nora es una cabaretera, ante los ojos de Federico se hará pasar como una humilde y honrada empleada de la Florería París.

Nora es un personaje humano, es una mujer que quiere superarse, pero toma las decisiones incorrectas que lastiman a otros para lograrlo, tiene otra personalidad oscura, que es Corina, una cabaretera que seduce a hombres y los utiliza, por eso este personaje es tan complejo”, dice Ela Velden, quien interpreta a Nora.



FEDERICO RUBIO (Raúl Méndez)

Es un hombre de familia ejemplar al estilo de los años 50, cuando ser un honrado era algo remarcable. En 1935 se casó con Irene (Iliana Fox), con quien tuvo dos hijos: Roberto y Martha. A Federico jamás le habría pasado por la cabeza engañar a su amada esposa o faltar a sus deberes familiares, de no haber sido por la llegada a su vida de Nora.

“Lo que me sedujo de este personaje fue adentrarme a esta rigidez, esta forma tan cuadrada de hacer las cosas bajo ciertos Condicionamientos; con lo que batallé fue con la parte de la infidelidad, aunque sabía que estaba actuando, el sentir este amor y esta devoción por mi familia y en la noche estar en otra casa viviendo otra vida me costó trabajo, mi educación no me da para eso, gracias a Dios existen los personajes que hacen lo que nosotros nunca haríamos”, dice Raúl Méndez, el encargado de encarnar a Federico.

ROBERTO RUBIO (José Manuel Rincón)

Es el hijo mayor de Federico. Está terminando la carrera de ingeniería. Su padre lo ve como su sucesor de la exitosa empresa que fundó, sin embargo, Robesrto estudió la carrera más por complacer a su padre que por verdadera vocación. Aunque es de buen corazón, su afición por los vehículos motorizados lo llevará a coquetear con la imagen del rebelde sin causa del cine de aquella época, pero la pasión que lo meterá en verdaderos problemas es la que siente por Nora.

Sin saber que es la amante de su padre, tratará de conquistarla metiéndose en negocios con un oscuro personaje que lo utilizará como instrumento de venganza contra su Federico.



Ya había trabajado con Ela y tenía confianza y tranquilidad de que iba a estar en un proyecto con alguien a quien le podía proponer cosas; con Raúl se dio esa comodidad para trabajar, con eso se hizo la base de compañeros para poder jugar en este tipo de roles”, comenta José Manuel Rincón, quien termina de darle forma a este triángulo amoroso.

La primera versión de "Senda prohibida" fue también la primera telenovela que transmitió Televisa en 1958. Ahora, esta nueva versión, que también está ambientada a finales de los 50, la podrás ver por ViX.