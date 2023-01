Daniel Elbittar en 'El amor invencible': 'Tengo mucha química con Angelique Boyer'

Después de La desalmada y La herencia, la carrera de Daniel Elbittar tomó otro rumbo en México, pues ahora el actor venezolano se cotiza entre los galanes más buscados por los productores de telenovela. Su nuevo reto se llama El amor invencible, una historia bajo la producción de Juan Osorio en la que se disputará el amor de Angelique Boyer con Danilo Carrera.

El antagonista de este melodrama que llegará a la pantalla en febrero está muy emocionado, pues se trata de un personaje con mucha “carnita”.

“Estoy bien contento porque formo parte del triángulo, el trío protagónico; es un papel que se aleja del típico villano, no es como el que hice en mi anterior proyecto, este es muy diferente, es un hombre bueno con valores familiares, pero también con su lado oscuro presente, entonces, es un ser humano con mucho sufrimiento, con mucho carácter, con mucha personalidad, y eso me tiene feliz”, adelantó sobre este desafío en Televisa, empresa en la que debutó con una participación especial en El dragón hace tres años.

“TENGO MUCHA QUÍMICA CON ANGELIQUE BOYER”

Según su perspectiva, este tipo de roles lo llevan a otro nivel dentro de la industria: “Siempre trato de tener personajes diferentes; por más que se parezcan, que estén escritos de una forma similar, trato de diferenciarlos, entonces, la verdad es que este es un personaje muy distinto a lo que la gente ha visto de mí en televisión, y creo que es un gran reto, un gran desafío como actor mostrar una diferencia entre lo que ya he hecho y no encasillarme en algo, eso es muy importante”.

El amor invencible le brinda la oportunidad de compartir escena por primera vez con Angelique Boyer, a quien considera “una mujer muy linda”: “Es que además tiene una gran energía, es una gran compañera, tuvimos química desde el primer día que empezamos a grabar, y eso es algo que se agradece porque va a traspasar la pantalla, y al público le va a gustar muchísimo, me llevé muy bien con ella”.

En este remake de una historia portuguesa, que se graba entre Ciudad de México y Mazatlán desde el pasado noviembre, Elbittar encarnará al hijo de Leticia Calderón, por lo que se siente privilegiado y agradecido: “Es un gran elenco, una gran historia, hay grandes subtramas también, una gran dirección, tenemos un excelente productor… De verdad que contamos con todos los ingredientes necesarios para hacer un gran éxito, y creo que así va a ser”.

Su personaje será un hombre manipulado por su familia, pero, ¿en la vida real también habrá pasado por una situación así? “Pues, este es un hombre muy pisoteado por el padre, pero el papá es realmente quien tiene el poder económico en la familia, entonces por eso lo manipula y él se lo permite, hasta que ya no aguanta más y explota. En ese sentido no nos parecemos porque no soy fácil de manipular, de hecho, nadie me manipula, tengo mis principios bien arraigados”.

Ahora que graba la novela en México, su esposa, la actriz Sabrina Seara, se quedó en Estados Unidos: “Me toca estar entre Miami y Ciudad de México, mi familia se quedó allá, y tocará ir y venir”.

El motivo por el que no hacen vida en este país lo tiene muy claro: “Es que Max (su hijo mayor) empezó la escuela ya, entonces hay que esperar a que termine el año escolar, ya luego decidiremos si nos venimos todos para acá”. El 2022 le dejó una gran bendición, la llegada de su segundo hijo.

“Me tiene contento, me hace muy feliz el que estén Max y Alex en nuestras vidas, es un bebé muy deseado”, y sobre los planes de agrandar la familia, el actor de 43 años prefiere no adelantarse, y sin profundizar en el tema responde: “Que sea lo que Dios quiera”.

Sigue el chisme:

Así luce la hija de Yuri adoptó a sus 45 años

Mira cómo luce actualmente 'Bruce Bolaños' de 'Matilda'

Ex esposa de Matías Novoa hace inesperada declaración sobre el actor