Cynthia Klitbo o Betty Monroe: Quién actuó mejor en míticas escenas donde se raparon

En más de 60 años de telenovelas, pocas actrices han decidido entregarlo todo por su personaje, incluso a costa de algo tan importante para su apariencia física como el pelo... Ellas son Cynthia Klitbo y Betty Monroe.

Cómo olvidar 'El privilegio de amar', una de las tantas telenovelas exitosas de Carla Estrada, en la que vimos a Cynthia Klitbo interpretar al personaje de 'Tamara', cuyo final sorprendió a todos.

"Esa escena fue muy importante para mí en la vida. Solamente una jovencita hace eso, ahorita no me raparía", dijo la actriz en 2020 al recordar su hazaña actoral de 1998.

Aunque la leyenda decía que recibió mucho dinero a cambio, la actriz aclaró: "No me pagaron extra por eso".

"Es una escena que está cargada de emoción. Fue una novela que me cambió la vida, me abrió las puertas de un mercado gigantesco, probé las mieles de la luna...", dijo a Cynthia Urías para el canal de Tlnovelas.

Casi 20 años después, en 2016, Betty Monroe llegó a Televisa para protagonizar 'Sueño de amor' junto a Cristián De la Fuente. Su personaje tenía cáncer, y llegó un momento muy dramático en el que, frente al espejo, decide raparse.

El pelo de Betty fue donado a la fábrica de pelucas Teletón. Momentos después de raparse ante la cámara, la actriz dijo a la prensa: "Súper difícil, pero bien, me siento distinta. Mi personaje lo vale, la historia, la producción, es muy importante, y dar aliento a las personas que tienen cáncer".

Tiempo después, Betty Monroe confesó a People en Español que no se arrepentía de haberse rapado: "No, para nada. Cuando un actor interpreta y está en ficción da todo por su personaje, hace todo lo posible para que sea lo más creíble y que el público realmente se sienta identificado con él. No me arrepiento, creo que fue una muy buena decisión. Fue un cambio maravilloso dentro de mí y me siento muy contenta con el resultado, tanto en pantalla como físico".

