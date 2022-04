Conoce a Roy Rojas, el productor que quiere renovar las telenovelas en Televisa

Cuando tenía 17 años, Roy Rojas dejó su natal Costa Rica para perseguir sus sueños en México, país que desde chico le parecía el mejor lugar para desarrollar su pasión por la televisión. El nexo con su medio hermano, el actor Rafael Rojas, le permitió conocer Televisa en 1994 y quedar flechado con la empresa que, después de trabajar durante 25 años al lado de Juan Osorio como productor asociado, hoy le brinda su primera oportunidad como productor ejecutivo en La herencia.

“Juan también ha hecho su parte, porque al mismo tiempo está al frente de la bioserie El último rey, entonces tomé el mando de la telenovela, la estructura, todo lo que fue el trabajo del inicio: el color, el diseño... Es maravilloso que con la experiencia que la vida nos ha dado, teniendo como escuela a Televisa, lo ponemos en práctica, ejerciendo los lineamientos y formatos necesarios para fortalecer el producto”, explica.

“EN ASIA APRENDIERON DE NOSOTROS” Para Roy también ha sido un desafío: “La herencia es un melodrama que se ve como clásico, pero le buscamos un tono moderno desde el elenco; quisimos tener otras personalidades, otras aptitudes, un elenco joven, fresco, que seduzca también a la audiencia. Era necesario mostrar rostros y oportunidades nuevas”.

Desde su perspectiva, “la telenovela vale oro, y debemos trabajar para que no se pierda. Por eso existimos productores que buscamos una renovación del formato, para que el público lo siga disfrutando. Así es que manejamos un tono familiar, sin olvidarnos de la esencia del melodrama clásico, los villanos, una historia de amor, bellos paisajes, la arquitectura y las riquezas que tiene México. Por algo el género ha llegado a lugares tan lejanos, como Asia; sus estándares son los mismos de aquí, ellos aprendieron de nosotros, no las hacen en la misma magnitud de capítulos por el tipo de producción, pero el desarrollo y el alma los han obtenido de nuestros productos”.

“LO PRIMORDIAL ES AMAR Y RESPETAR EL GÉNERO” Y aunque él ha producido series y otro tipo de proyectos, lo que más ama es hacer telenovelas. “Es algo esencial para el entretenimiento, algo que dejas plasmado para la historia; pretendemos dejar un legado para el país, para el género. La premisa básica de un productor es amar y respetar el género, hay que sensibilizar y divertir al público, sin tener que transgredir de ningún modo. En el caso de La herencia, es un gran culebrón; así le decían en mi casa, porque desde chico me gustaba ver las telenovelas, las que se hacían en México, en Brasil... De ahí fui aprendiendo y nutriéndome”.

Roy Rojas comenzó en la industria desde abajo: “Estudié actuación, vine a México con mi hermano Rafael, aunque nuestras vidas siempre fueron separadas porque la relación no era tan profunda, pero compartimos la misma pasión. En mi caso, al entrar a Televisa fui aprendiendo en todas las áreas, estudié en línea, me titulé como licenciado en Ciencias de la comunicación, hice diplomados en literatura, me preparé en todo lo que es fotografía, iluminación... He recorrido todas las áreas, pero a la vez me he especializado. Ahora puedo manejar un libreto y también la parte técnica; esa es una virtud, porque puedo aportar desde el vestuario hasta la construcción de un personaje, cómo lo quiero ver caminar... Es como hacer magia”.