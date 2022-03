Claudia Martín se subió a la Línea 1 del Metro y nadie la reconoció

De Observatorio hasta Pantitlán, Claudia Martín viajó en el Metro de la Ciudad de México y hasta le tocó quedarse de pie en los vagones en un recorrido que hizo para construir su personaje de Mariana en la nueva versión de Los ricos también lloran, misma telenovela que protagonizó Verónica Castro hace cuatro décadas.

En un día ajetreado, típico, de enorme bullicio capitalino, la actriz compró su boleto de cinco pesos en la taquilla y se subió pidiendo paso, sin ser reconocida, entre cientos de personas que utilizan por minuto la Línea 1 del Metro, la más antigua del país.

En el camino por las estaciones y transbordos, bajó en algunas para visitar varios mercados y hasta hizo un alto en el Metro Hidalgo para rezarle a San Judas Tadeo en su nicho de la iglesia de San Hipólito, primera vez que lo hacía en su vida. La oaxaqueña de 32 años vive su mejor momento dentro de la Fábrica de sueños; tras dejar atrás el mundo del diseño de vestuario que realizaba para telenovelas, ahora protagoniza su tercera telenovela y la más ambiciosa de todas por la exposición mediática que tiene, una verdadera prueba de fuego para ella, pero que supo sortear con éxito, pues tras tocar varias puertas buscando consolidar su carrera, se posiciona como uno de los rostros protagónicos más queridos y consentidos. Cada noche de lunes a viernes se roba los corazones con el rol que también hizo Thalía.

Un nuevo protagónico en tu carrera, ¿cómo te sientes?

Estoy muy contenta y agradecida, esos son los principales sentimientos que tengo con este proyecto. Creo que llegó a mi vida en un momento increíble y en un tiempo que lo necesitaba; siempre voy a estar agradecida con la empresa y con Carlos Bardasano, que me dio la oportunidad por tercera vez de trabajar con él y todo su equipo de producción, que es maravilloso. Es una telenovela que tiene muchos retos, y yo estoy feliz de asumirlos porque estoy cobijada por un gran equipo.

¿Cuál será ese sello que le colocarás al personaje para desmarcarlo del que hicieron en su momento Verónica Castro y Thalía?

Agradezco que el equipo te deja ser libre, te involucra y deja que tú propongas. Al principio yo tenía un conflicto con Mariana por su forma de hablar, porque tenía que ser más relajada; no tiene filtro, dice lo que piensa y tiene frases chistosas. Al inicio me apoyé en un coach de voz muy bueno que incluso fue mi profesor en el CEA, y él me ayudó a buscar esa forma relajada de Mariana para hablar; lo fuimos creando y confié en todo el equipo.

¿Nunca viste María la del barrio?

No, estaba muy pequeña y no me dejaban ver telenovelas (risas). Tenía ocho años y no podía verla.

¿Tu mamá sí la vio?

Ella sí, pero se acuerda más de Los ricos también lloran con Verónica Castro, y fue muy gracioso porque cuando me tocó hacer el casting yo estaba con mi mamá y mi hermana. Todo fue muy precipitado; dos días antes me enviaron el casting y comencé a llorar con mi mamá porque sentía mucha presión. Le conté la escena y me dijo que se acordaba muy bien de esa escena, y le dije que no me pusiera más nerviosa. Pero sólo lloré de frustración o nervios, y después se

me pasó.

¿Cuando quedaste en el casting qué te dijo tu mamá?

Estaba feliz, fue un momento muy especial porque estos tenis que traigo (blancos) me los regaló mi abuelo, que falleció hace apenas unos años, y le dije a la producción de la telenovela que yo quería usar esos tenis, y le quedaron perfectos al personaje.

¿Son como un amuleto de la suerte esos tenis?

Sí, me dieron suerte (risas), ya más nunca me los quité; bueno, en la primera etapa de la telenovela.

Además de la preparación que tuviste con el coach de voz, ¿de qué otra forma construiste el personaje?

Fui a hacer un tour por mercados, al centro de la Ciudad de México; Mariana es devota de San Juditas Tadeo y visité el templo para conocerlo.

¿Nunca habías ido?

Al templo nunca, pero a los mercados sí, muchas veces. Fue muy lindo porque le pedí a San Judas por el proyecto y que nos cuidara a todos. Hice un tour por Santa María la Ribera, que es donde ella vive, hice mis viajes en el Metro y anduve de aquí para allá.

¿En qué línea del Metro te subiste?

Me subí a la línea rosa y estuve recorriendo varias estaciones.

¿Nadie te reconoció?

Nadie. Es que uno va con el cubrebocas, y además, pienso que todas las personas van en el metro concentradas en su viaje; leyendo, en el celular, con sus hijos, entonces, cada quien está en su viaje.

¿En qué momento de tu vida llega este personaje?

Llegó en un momento muy especial, en el que a lo mejor si hubiese llegado antes o después, no hubiese estado al cien por ciento preparada. Creo que los personajes nos escogen, y así fue; lo que más he aprendido de Mariana es que pese a las adversidades ella siempre va a sonreír, y eso me está enseñando.

