Carmen Muga: actriz española discriminada en su país pero exitosa en México

Carmen Muga nació en Málaga, paradisíaco lugar que forma parte de la llamada Costa del Sol, a donde van a vacacionar famosos, celebridades y millonarios.

Pero Carmen decidió cambiar ese lugar por un sueño: ser actriz.

“Todos debemos de luchar por los sueños y en esas ganas de luchar por mis sueños es que vine a México”, cuenta Muga, quien actúa en la telenovela “La Madrastra” con el personaje de Alba, la mejor amiga de Aracely Arámbula.

Curiosamente, la amistad es uno de los valores más importantes en la vida de Carmen. “Yo, al ser extranjera en México, mis amigos son mi familia. Y en la telenovela, Marcia (Aracely Arámbula) es la mejor amiga de Alba, es un amor incondicional al punto de que se convierte en familia, como si fuera su madre”.

En “La Madrastra”, Carmen ha encontrado una nueva familia, algo que demuestra que tuvo razón en salir de España para venir a México en busca de una oportunidad.

“En España no me daban castings, ni siquiera me daban la oportunidad porque tengo un tipo latino y entonces pasaba algo muy rara porque para España no parezco española… algo raro porque yo soy española”.

Por consejo de una amiga, Carmen Muga se mudó a México y en dos meses ya había conseguido su primera oportunidad en televisión.

“Ahora ya considero que México es mi país, me casé con un mexicano (Raúl Méndez) y mis hijos serán mexicanos… yo ahora me siento mexicana porque yo creo que uno no es solamente del lugar donde nace, sino de donde se siente”.

En “La Madrastra”, la relación con Aracely Arámbula ha sido particularmente estrecha.

"Cualquier personaje es importante en tu carrera porque puede representar muchas cosas pero además, acá me siento súper emocionada por ver la calidad humana de mis compañeros.

“Aracely Arámbula me ha consentido y apapachado, todos los días nos contamos cómo estamos, ha sido muy cuidadosa conmigo; cuando estamos en escena y la luz no me favorece, me mueve en el set, me peina… siempre está cuidándome”.